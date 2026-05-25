ロピアの店内に一歩足を踏み入れると、まるでスポットライトを浴びたかのような熱気に圧倒される。買い物客たちは、売り場の「さあ買ってください！」という剥き出しのアピールを受け、商品にくぎ付けになる。店内が丸ごと、活気のある市場のようだ。いま日本中の地方都市で、ある異変が起きている。筆者の住む山梨県、JR甲府駅前もその一つだ。かつて駅前の顔だったデパートが姿を消し、その跡地にキーテナントとしてロピアがオー