北海道・函館中央警察署は2026年5月24日、ストーカー規制法違反の疑いで、函館市に住む自称・会社員の男（50）を逮捕しました。男は4月20日ごろから5月22日までの間、4回にわたり、函館市の40代女性の自宅付近をうろつくストーカー行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性に面識はなく、女性が5月23日に警察に相談して、事件が発覚したということです。男は、女性の自宅の敷地にあっ