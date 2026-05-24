24日午後、塩尻市の民家の敷地内で88歳の女性が車の下敷きになった状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。24日午後2時半前、塩尻市柿沢の民家の敷地内で「80代の女性が車の下で倒れていて意識がない」と、家族から消防に通報がありました。警察によりますと、女性はこの家に住む88歳で、自宅の敷地内で56歳の男性が運転する普通乗用車にひかれたとみられるということです。女性は心肺停止の状態で松本市内の病院に