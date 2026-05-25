女優の剛力彩芽（３３）が、２５日までに自身のＳＮＳを更新。激変の最新姿が話題になっている。インスタグラムに「今日で中日東京は残り８公演です」と出演する舞台「四畳半神話大系」のオフショットを載せた剛力。ミディアムからロングのウェーブヘアになり、黒の革ジャンを着たクールなスタイルを披露している。この投稿にフォロワーからは「髪色めっちゃ似合ってます」「圧倒的に今が一番可愛い」「ギャル彩芽ちゃん可