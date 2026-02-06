株式会社ドン・キホーテは、万能コーティングスプレー「PLEXUS（プレクサス）」を、全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で販売開始した。

同製品は、洗浄・撥水・艶出し・コーティングを1本で行える点が特長で、2023年以来3年ぶりの再登場となる。米国空軍の航空機メンテナンス用途として開発された実績を持ち、日本でも車やバイク愛好家を中心に高い支持を集めてきた商品である。興味のある方はお近くの店舗へ足を運んでみてはいかがだろうか。

洗車マニア歓喜！あの(・・)万能コーティングスプレーが復活！ 『PLEXUS（プレクサス）』 全国のドンキで3年ぶりに販売開始！

米軍規格で洗浄・撥水・艶出し・コーティングまで一貫使用できる

株式会社ドン・キホーテは国内正規販売店舗として、洗浄・撥水・艶出し・コーティングまで一貫使用できる万能コーティングスプレー『PLEXUS（プレクサス）』を、全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で 2023 年以来 3年ぶりに販売を開始しています。

1990 年代に米国空軍（USAF）の航空機のキャノビー（風防）や計器類のメンテナンス目的で開発されたコーティングスプレー『PLEXUS（プレクサス）』。吹きかけるだけでツヤ・撥水・防汚・帯電防止の保護膜を同時に仕上げ洗車の手間と時間を大幅に短縮できることから、2010年代には日本市場でもカー用品として車・バイク愛好家や洗車マニアの間で一世を風靡、ドン・キホーテでも累計 25 万本以上を販売する人気商品となりました。しかし、部材高騰による原価高騰・メーカーの生産体制見直しにより国内の商品供給は徐々に減少、2024 年には日本市場では出回らなくなっていました。

そんな『PLEXUS（プレクサス）』が 2023 年以来 3 年ぶりにドンキで復活！ドン・キホーテが国内正規販売店舗として、『PLEXUS（プレクサス）』を販売中です。車・バイク愛好家や洗車マニアが「仕上がりの艶が本当に凄い！」「手軽に施工できて時短になる」と愛用してきた唯一無二の万能コーティングスプレー『PLEXUS（プレクサス）』の効果を、是非あなたの愛機でお試しください。

商品情報

商品名：PLEXUS（プレクサス）

価格：7,689 円(税込) ※価格は店舗によって異なる場合があります

容量：368ｇ

発売日：1月26日より順次発売中

販売店舗：全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）

■PLEXUS (プレクサス)

米国国防総省「P-P-560 Type Ⅲ QPL」認証取得したプラスチック＆塗装面用のオールインワンコーティングスプレー。米国空軍機のメンテナンス目的で開発された本商品は、プラスチック・金属・塗装・レザー・ゴムなどの素材に対応し、吹きかけるだけでツヤ・撥水・防汚・帯電防止の保護膜を同時に仕上げます。車・バイク・ライトカバー・ドアミラー・ホイールはもちろん、スマホ・メガネ・家電・洗面台など、プラスチック＆塗装面に幅広く使用できます。

リリース提供元：株式会社ドン・キホーテ