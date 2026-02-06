Photo: 神津文人

ギズモードではさまざまなランニングシューズをご紹介していますが、ビッグメーカーに限りません。

TIGORA（ティゴラ）という「アルペン」「スポーツデポ」などのスポーツショップで知られるアルペングループのプライベートブランドに巷で注目されているシューズがあります。

リーズナブルなプライス設定が大きな魅力の1つとなっているブランドなのですが、そのティゴラのランニングシューズ「FT5/36（エフティーゴーサンロク）」のコスパがとんでもないという話を聞きつけ、試してみることにしました。

初マラソンの平均タイムをモデル名に

Photo: 神津文人 今回試したのはウォータープルーフモデル！ アッパーの素材以外は通常モデルと同じ仕様です。「FT5/36WP」11,990円（税込み）

「FT5/36」が発売されたのは、2024年の秋。モデル名はF（フルマラソン）、T（ターゲット）、5/36（5時間36分）という意味の造語で、初マラソンの平均完走タイムである5時間36分で完走を目指す方をサポートするシューズという意味が込められています。

その価格はなんと、税込みで9,999円！ スポーツブランドが展開する主力モデルは、税込みで16,500〜22,000円あたりが多いことからも、とても手に取りやすい価格であることがわかります。そして、発売から1年で累計販売数が26,000足を突破。既に人気モデルの仲間入りを果たしています。

今回テストしたのは、アッパーに耐久性と撥水性に優れたコーデュラ（CORDURA）素材を採用したウォータープルーフモデル。こちらは、税込みで11,990円です。普段履きもしやすそうなオールブラックがいい感じですね。

Photo: 神津文人 踵部の厚さは42.5mm。

足入れをしてすぐに感じたのが、厚底感。それもそのはず、ソールの厚さは踵部が42.5mmで前足部が33.5mm。いわゆる厚底とされるモデルの踵部の厚さは38〜40mmであることが多いので、かなりの厚底っぷりです。

とはいえ、フカフカとした柔らかさがあるかというと、そういうわけではありません。厚底ゆえのクッション性は感じるものの、沈み込むような感じはなく安定感があります。過度に柔らかいシューズは、着地衝撃こそ和らげてくれるものの、着地時のブレが大きく、膝や股関節の負担が大きくなる場合があります。僕は正直、柔らか過ぎるシューズが苦手で、短い距離なら問題ないのですが、長い距離になると膝に違和感が出たりします。その点、「FT5/36」は安定感があって好印象でした。

Photo: 神津文人 踵部は底面が広くとられています。

クッション感と安定感の絶妙なバランスを実現しているのは、二層構造のミッドソール。下部のクッションレイヤーと上部のサポートレイヤーに分けられていて、サポートレイヤーの方は深いヒールカップで踵をホールドするような構造になっています。また、踵部も前足部もソール底面の幅が広くとられていて、着地・蹴り出しが安定する設計になっています。

走行中に自然と前に転がるように設計された、ローリング形状のソールも特徴的。ミッドソールの反発性も含めて、グイグイと前に出るような推進力や、バネのように跳ねる感じはなく、スピードが出やすいシューズではありませんが、コロコロと無理することなく進みます。

Photo: 神津文人 アウトソールはこんな感じ。グリップ力もなかなかです。

速さを求めるランナー向きではないですが、レースで完走を目指したいと思っているランナー、ダイエットや健康目的のためケガなく走りたいという人には適しているシューズだと思います。過不足なく走るのに必要な機能をしっかりと備えている印象。フィット感もしっかりあって、嫌なところが特にありません。

普段使いにもありがたいウォータープルーフ仕様

Photo: 神津文人 アッパーがコーデュラというだけでガジェット好きはワクワクするかも!?

前述した通り、今回試したのはウォータープルーフモデル。

アッパーにコーデュラ素材を使い、防水メンブレンを貼り合わせることで水の侵入を防ぐよう設計されています。加えて、シューズとシュータンを繋ぎ合わせた構造で、隙間からも水が入りにくいようになっています。社内試験では静止状態で2時間水をかけるテストもクリアしているとのこと。

Photo: 神津文人 こんな感じで水を弾いてくれます。

実際にパシャパシャと水をかけてみましたが、ちょっとした雨でシューズ内に水が入ることはなさそうでした。履いて走った印象として雨だけでなく風も通しにくいので、雨が降っている日も、強風で寒い日も走るというランナーは、一足持っていると重宝するのではないでしょうか（寒い日は指先が冷たくなるという人も！）。

ティゴラ ランニングシューズ FT5/36ウォータープルーフ 7,999円 Amazonで見る PR PR