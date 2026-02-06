Netflix週間視聴ランキング（シリーズ）『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』『地獄楽』グローバルでもトップ10入り【1/26/26 - 2/1/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（1月26日〜2月1日）を発表。シリーズ作品では、ランキングに大きな変動はなく、アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が4週連続1位となった。今週、15の国・地域でトップ10入りを果たし、グローバルランキング（非英語部門）でも4位に入った。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位は、アニメ『葬送のフリーレン』シーズン2。トップ10入りは2週目。8つの国・地域でトップ10入りし、グローバルランキング（非英語部門）でも7位に。
3位は、アニメ『地獄楽』シーズン2（2週目）。7つの国・地域でトップ10入りし、グローバルランキング（非英語部門）8位に食い込んだ。
4位は、俳優・竹内涼真が主演するドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）が3週連続トップ10入り。
5位は、アニメ『【推しの子】』シーズン3（2週目）。香港・台湾でもTOP10入り。
6位は、1月20日に配信がスタートした、韓国の大人気恋愛リアリティシリーズ『脱出おひとり島』シーズン5（2週目）。26の国・地域でTOP10入りを果たし、韓国、香港、シンガポールでは1位を獲得した。
7位は、リアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2（3週目）。
8位は、『Starto Countdown 2025→2026: Season 1』（3週目）がランクイン。
9位は、韓国ドラマ『恋の通訳、できますか？』（2週目）。世界43の国・地域でトップ10入りし、インドネシア、マレーシア、ベトナムで1位となっている。
10位は、アニメ『正反対な君と僕』（2週目）だった。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（1月26日〜2月1日）
1：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（トップ10入り週数：4）
2：葬送のフリーレン シーズン2（2）
3：地獄楽 シーズン2（2）
4：再会〜Silent Truth〜（3）
5：【推しの子】 シーズン3（2）
6：脱出おひとり島 シーズン5（2）
7：ボーイフレンド シーズン2（3）
8：Starto Countdown 2025→2026: Season 1（3）
9：恋の通訳、できますか？（2）
10：正反対な君と僕（1）
