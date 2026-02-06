大ヒットしているゼファーの対極バイクこそカワサキがつくらねば！

XANTHUS（ザンザス）がリリースされたのは1992年。

この新しい400cc4気筒ネイキッドの開発コンセプトは「ニューマッハウェーブ」と紹介された。

カワサキが2スト3気筒500ccのマッハで世界をアッといわせたZAPPAR（風を切ってぶっ飛んでいくイメージの擬音）の再来、このイメージで企画がスタートしたという。

当時は1989年に発売したZEPHYR（ゼファー）が大ヒット、レーサーレプリカ熱に辟易とした空気が漂いはじめたタイミングで、瞬く間に400ccクラスの販売トップを奪う大当たりとなった。

しかしZAPPARをブランドイメージとしてきたカワサキが、ノスタルジックなバイクが売れ筋という状態に身をまかせているのはどうなのか？

ZEPHYR（ゼファー）の対極のバイクを世に出さないと！というまさに社内的なストレスも原動力だった。

車名のXANTHUSはZEPHYRと同じギリシャ神話が由来で、アキレスが乗っていた馬のバリオスとサントス（XANTHUS）の英語発音からきている。

目標に据えたのは、ZEPHYR、ZXR、ZZ-Rと揃ったカワサキ400の4気筒ラインナップに、新たな「加速フィール」に特化してバイクを加えること。

街中の交差点で信号が変わる瞬間、スタートダッシュで前輪が宙へ浮いたままのウィリー状態で吹っ飛んで行く、そんな激しさを連装させるネイキッドスポーツでかつてのZAPPARイメージを呼び覚まそうというのだ。

エンジンはレプリカのZXR400をベースに、57mm×39mmの398ccで53ps/11,500rpmと3.7kgm/9,500rpmとスペック表示されていたが、バルブまわりから吸排気すべてを思いきり中速域を最優先する特性へとチューン。

右側2本出しのサイレンサーはまるで2スト・レプリカのスパルタンな雰囲気を漂わせ、アルミのフレームもレプリカのツインチューブではなく、真ん中を貫くようにエンジンを囲むペリメーター・デザインとこれまで見たことのない異様ともいえるフォルム。

追い越し加速でゼファー750やNinja900に勝るダッシュ力を求め、3,000rpm以下では2スト250より緩慢で、ココを上回ると急に目覚めたようなスタートダッシュへ豹変、8,000rpmまで一気に吹け上がり前輪が高々と宙に浮く！

そんな狙ったままのシチュエーションを再現する過激なバイクが登場した。

タコメーターのレッドゾーンが、14,000rpm以上といかにも激しさを伝える仕様は、実際に2速でもピークの高回転域ではウィリー可能とじゃじゃ馬ぶりを発揮していた。

目標だった4ストローク版マッハIIIの意図は見事にかなえられたのだ。

雑誌広告のキャッチコピーも「Road Bull」、公道の猛牛を謳い強烈さをアピールしていたが、このスパルタンで過激なパフォーマンスに日本のライダーは意外なほど関心を示さなかった。

レプリカのエスカレートし過ぎたパフォーマンスに辟易としていただけに、ゼファー（400）のようなオートバイの原点回帰へ心が動いていた空気が支配的だったからだ。

トラディショナル流行りのムーブメントは、、当のカワサキでさえ崩せないほど揺るぎのないものだった。

翌1993年にはその刺激を少しでも抑えようと車体色にwhiteを加えたが、400ユーザーの心は動かず、ザンザスは短命に終わってしまった。

カワサキ・ファンは「危うい」昔のKAWASAKIを懐かしさはあっても、ライダーの心に響くユーザーに身近な「いま」を好んでいたのだ。

生産台数も極端に少なかったが、実は驚愕の中速寄りチューンに徹した特性は400ccと思えないものだったのと、まったくアプローチの異なるフレームを新造した贅沢さも含め、歴史に残る希少バイクであるのは間違いない。

