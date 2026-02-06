¡ÚÀäË¾¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Û¶ì¤·¤ß¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡È¿´¤ÎÀ°¤¨Êý¡É4Áª
¡Ö¹¬Ê¡¤Î¾ò·ï¡×¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡£¤ª¶â¤äÃÏ°Ì¡¢Ì¾ÍÀ¤òµó¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¡×¤È¸ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£19À¤µª¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¢¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡Øµá¤á¤Ê¤¤Îý½¬ ÀäË¾¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Î¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¹¬Ê¡¤ÎÂè°ì¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö·ò¹¯¡×¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¿Í¤Ï¤Ä¤¤¼ýÆþ¤òÍ¥Àè¤·¡¢·ò¹¯¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë·ò¹¯¤ò¼º¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤¬¹¬Ê¡¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö·ò¹¯¡×¤òµó¤²¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿¿ÀÂåÍµ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
·ò¹¯¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ª¶â¤òµá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡É®¼Ô¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¤Û¤É¡¢ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¾ì¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡¢Íè¤ë»Å»ö¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿Ê¬¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ä¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡·ë²Ì¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯»Å»ö¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¼ýÆþ¤ÏÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¤¬ÂÎ¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¼¡¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ãí¼Í¤Þ¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤â¡¢»È¤¦²Ë¤â¤Ê¤¤¡£ÂÎÄ´¤â°¤¤¡£»ä¤Ï²Ô¤¤¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆÍÁ³»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö·ò¹¯¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¼ýÆþ¤Ï¤½¤ÎÇÏ¼ÖÇÏ»þÂå¤è¤ê¤â²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¤âµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÆþ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤è¤ê¡¢º£¤ÎÊý¤¬¹¬¤»¤À¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¡£
¹¬Ê¡¤ÎÂè°ì¾ò·ï¤Ï¡Ö·ò¹¯¡×
¡¡19À¤µª¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¦¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤â¡¢¹¬Ê¡¤ÎÂè°ì¾ò·ï¤È¤·¤Æ·ò¹¯¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï¡¢¤¢¤ë¸Å½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¾Ð¤¦¼Ô¤Ï¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¯µã¤¯¼Ô¤ÏÉÔ¹¬¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ï¡¢³ÚÅ·Åª¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¾Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¾Ð¤¦¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿µ¤¼Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¿´¤Ï¡¢¿Í¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤äÌ¾ÍÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤±¤ì¤Ð¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£·ò¹¯¤ÏÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ê¤Î¤À¡£
¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤¨¤ë¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
¡¡Ãø¼Ô¤Î¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¹¬Ê¡¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï¡¢¼ã¤µ¤ä³°¸«¡¢ÉÙ¡¢Ì¾ÍÀ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀÏ¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹¬Ê¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¤Î¼¡¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¿´¤Î°Â¤é¤®¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ð¤¦¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¿´¤Î°Â¤é¤®¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë4¤Ä¤ÎÊýË¡
¡¡¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¿´¤Î°Â¤é¤®¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î»Í¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÉÔÉ¬Í×¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë
³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¿Í¤È¤ÎÉÔÉ¬Í×¤Ê¸òºÝ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£²ñÏÃ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È´Ø¤ï¤ì¤Ð¡¢¿´¤¬½ý¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤º¡¢¼»ÅÊ¿´¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«Âº¿´¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡ÖÂà¶þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¡¢À¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃ±½ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¼»ÅÊ¤ò·Ù²ü¤¹¤ë
¼»ÅÊ¤Ï¿Í´Ö¤Î¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÂ¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤è¤ê·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤â¡¢°¤¯¤Ê¤¤ÊýË¡¤À¡£
£²áÂç¤Ê´õË¾¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤
»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤¤É¤¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤À¡£¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¤´¤¯¾®¤µ¤¤ÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢Ì´¤¬ÇË¤ì¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤è¤¦¡£
¤¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï±³¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë
¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¡¢É½¸þ¤¤À¤±¤¬µ±¤¤¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê²ÚÎï¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¹¬Ê¡¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¡Ö¹¬Ê¡¤Ê¿Í¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤µ¤è¤ê¤âÈá¤·¤ß¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤³¤È¤«¤é°Õ¼±Åª¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤í¤¦
¡¡¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³°Åª¤Ê»É·ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Í¤¿¤ß¤ä¼»ÅÊ¡¢´üÂÔ¤ä´õË¾¤Ë¤â·Ù²ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¸ÌÀ¤Ê¿Í¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¶ìÄË¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¡¢°ÂÄê¤ÈÍ¾Íµ¤ò¼ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ä¼ýÆþ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ç¡¢º¹¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤³¤È¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÂÎ¤Î·ò¹¯¤È¿´¤ÎÊ¿²º¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬³Î¤«¤Ê¹¬Ê¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£