東京都の市（23区以外）で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「武蔵野市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地元の味に惚れ込む人もいれば、わざわざ足を運ぶ“食の聖地”を求める人も。全国各地には、個性あふれるグルメスポットが点在しています。そんな中、「ここでしか味わえない」と評判の市はどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、グルメが魅力的だと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、東京都の市（23区以外）で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「吉祥寺エリアを中心に人気のカフェや個性派レストランが多く、食べ歩きやおしゃれグルメを楽しめるから」（30代女性／愛知県）、「大きい公園などもあり、食べ歩きがおいしかったから」（50代女性／埼玉県）、「カフェ・スイーツなどおいしいものが揃っているから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「B級グルメ・ラーメン・スイーツ・カフェがすべてそろう」（50代男性／神奈川県）、「駅前が栄えていてたくさんのグルメが食べられるから」（30代女性／東京都）、「八王子で採れた新鮮な季節の農産物が魅力的だからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、グルメが魅力的だと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、東京都の市（23区以外）で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：武蔵野市／31票東京都多摩地域東部に位置する武蔵野市は、特に吉祥寺駅周辺が商業の中心地として知られています。ファッションや雑貨、グルメにおいても個性的な店や人気店が集まり、洗練された街並みの中でカフェや多国籍料理、専門店などを楽しむことができます。このような多様で質の高い飲食店が、武蔵野市の魅力の1つとなっています。
回答者からは「吉祥寺エリアを中心に人気のカフェや個性派レストランが多く、食べ歩きやおしゃれグルメを楽しめるから」（30代女性／愛知県）、「大きい公園などもあり、食べ歩きがおいしかったから」（50代女性／埼玉県）、「カフェ・スイーツなどおいしいものが揃っているから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：八王子市／115票東京都の多摩地域西部に位置する八王子市は、複数の大学が集まる学生街の側面を持ち、安くておいしい飲食店が多いことで知られています。特に、タマネギのみじん切りを特徴とする独自のラーメン文化「八王子ラーメン」は全国的にも有名です。また、周辺の農産物を生かした料理や、八王子駅周辺の大型商業施設による多様な飲食店の集積も、グルメの魅力の1つとなっています。
回答者からは「B級グルメ・ラーメン・スイーツ・カフェがすべてそろう」（50代男性／神奈川県）、「駅前が栄えていてたくさんのグルメが食べられるから」（30代女性／東京都）、「八王子で採れた新鮮な季節の農産物が魅力的だからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)