＜近居の義母＞良かれと思ってわが家に大量の食料品を置いていく。断ってもやめてくれません…
みなさんは義両親とどんな関係を築いていますか？ 付かず離れずのいい関係を築けているように見えて、義両親の行動に水面下で悩んでいるママたちは決して少なくないかもしれませんね。今回の投稿者さんも、義母のある行動に困惑している様子です。
『義母からの差し入れに困っています』
投稿者さんは1歳の娘さんがいるママ。現在第2子を妊娠中です。義実家は目と鼻の先。特に義母との関係は良好で、旦那さん抜きで出かけることすらあるそう。優しい義母ですが、ひとつだけ困ったクセがあります。それは買いすぎたりもらいすぎたりしたお惣菜やお菓子などを、投稿者さん宅に頻繁に持ってくること。量の多さが尋常ではなく、たとえばある日は「コロッケ5個、アジフライ3匹、さつま揚げ5個、ロールケーキ1本、プリンとゼリー3個ずつのギフトセット、唐揚げ6個、ケーキ3つ」と一気にどさっと持ってきたのです。投稿者さんが断っても「冷凍すれば大丈夫！」「食べ切れなかったら捨てて」の一点張り。最近ではこっそりと置いていったり、いつの間にか冷蔵庫の中に押し込まれていることもあるようです。旦那さんはもともと小食なうえに、妊娠中の投稿者さんもつわりのせいであまり食べることができず、悩んでいるのだそう。食べ物を粗末にするのも心が痛みますし、投稿者さんが悩むのも当然でしょう。
『それ差し入れって言うのかな？ 残飯処理だよ。賞味期限は大丈夫？ うちの義母は、賞味期限が切れたレトルト食品とか平気で持ってくるよ』
『私の祖母がそんな感じでした。大量のお惣菜やお菓子、趣味じゃない洋服や雑貨をよく買ってきました。相手が喜ぶかどうかより、買ってあげてる自分に幸せを感じているんだと思います。難しいですよね』
投稿者さんと同じように、義両親や親戚から食料品や雑貨などいろいろなものを押しつけられたことがある、と話してくれたママたち。賞味期限が切れているものや好みではないものを押しつけられたら、困ってしまうのは当たり前のこと。親切心なのかもしれませんが、受け取る側が「やめて」と言ったらすぐにやめてほしいものですね……。
食べ物を持ってくるのは、本当に親切心？
『「いらない」と言ってるのに渡してくるのも、勝手に冷蔵庫に入れるのも、だいぶ酷いことだよ？ 全然いい義母じゃないと思うんだけど。認識を改めたほうがいいと思う』
『心配性って言うけど、ただ心配性なだけなら遠くから「大丈夫かなぁ、足りてるかなぁ」とか思い巡らせてるだけだと思う。心配性じゃなくて支配欲だよ』
『義母は自己中だね。他人の家の冷蔵庫をゴミ箱代わりに使うなって思ってしまう』
投稿者さんは現時点では義母の行動を「親切心」と捉えています。しかしママたちからは「それって本当に"親切"なのかな？」と冷静な指摘が入りました。投稿者さんが何度も「いらない」と伝えているのにもかかわらず押しつけてきたり、それどころか知らないうちに勝手に冷蔵庫に詰め込んでいくような行動は「親切」ではない、と考えられたのでしょう。
義母の行動を止める方法はある？
『旦那さんから言ってもらったら？ 無理なら、「冷蔵庫に詰めすぎて壊れて修理に10万円かかったから、持ってくるのは月1にしてほしい」とか、娘さんがアレルギーってことにしちゃうとか』
『妊婦なのを利用して「病院から注意を受けたので食べられません」と言ってみたら？』
『義母にフードバンクを教える。それでも投稿者さんのところに持ってくるなら、投稿者さんがフードバンクに持っていく。お中元のものや、未開封で消費期限前のものはこれで捨てなくてすむかも』
ママたちからは「旦那さんから義母に話をしてもらう」「フードバンクの存在を教える」などの方法が提案されました。特に注目するべきアイデアは、「嘘をついて断ること」。「冷蔵庫が壊れてしまった」「妊婦として病院から注意を受けた」などと話せば、義母も食べ物を押しつけるのをやめてくれるかもしれません。嘘も方便といったところでしょうか。
優しい義母にこそ、もう一度ハッキリ言ってみたら？
『「お裾分けはもう受け取れない。このままでは自分たちも病気になってしまうかもしれないので、揚げものや甘いものを大量に持ってくるのはやめてほしい。勝手に冷蔵庫に保存するのもやめてほしい。うちに来る頻度もしばらく減らしてほしい」とハッキリ言ったほうがいいよ。言ってもわかってもらえないなら捨てるしかない。本人はよかれと思ってやってるんだろうから』
しかし嘘をつくのも気が引けるのであれば、もう一度ハッキリと自分の気持ちを伝えてみるのがいいでしょう。迷惑になっていることをハッキリと伝えれば、義母もわかってくれるかもしれませんね。
義母からの食料品の押しつけに悩んでいる投稿者さん。断ってもわかってもらえないとのことでしたが、わかってもらうまで断り続けるしかないのかもしれません。いつか義母が投稿者さんの気持ちをわかってくれるといいですね。