【要注意】ahamo契約で後悔する人の共通点とは？乗り換え前に知っておきたい3つのポイント

ドコモ情報に特化したYouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【要注意】ahamoにしてはいけない人・おすすめな人｜乗り換え前にチェックしておくポイント」と題した動画を公開。600万人以上が利用する人気プラン「ahamo」について、契約後に後悔しないためのポイントを解説した。



動画ではまず、「安いし無難そう」というイメージだけでahamoを選ぶことに警鐘を鳴らす。ahamoはオンライン専用プランであり、自分に合っているかを見極めずに契約すると「あとで地味に後悔します」と指摘。その上で、「ahamoにしてはいけない人」の3つの特徴を挙げた。



1つ目は「スマホでの手続きが苦手な人」。ahamoは基本的にオンラインで全ての手続きを行うため、店頭サポートを頼ると有料（3,300円～）となり、格安プランの利点が薄れてしまう。動画では、店員がいるドコモの通常プランを「有人レジ」、ahamoを「セルフレジ」、povoやLINEMOなど完全オンラインのプランを「無人販売所」に例え、ahamoがオンライン専用プランの中ではサポートが手厚い「入門編」に位置づけられると解説した。



2つ目は「留守電・キャッチホンが必須な人」。ahamoはこれらのサービスに非対応のため、特に仕事で電話を頻繁に利用する人は注意が必要である。3つ目は「データをほとんど使わない人」。ahamoは月30GBのワンプランで、データの繰り越しもできないため、データ使用量が少ないユーザーにとっては割高になる可能性があるとした。



一方で、ahamoが強く推奨される人の特徴も6つ紹介。特に、「通信費は節約したいが、トラブル時のサポートも欲しい人」にとって、ahamoは最適な選択肢となり得る。ahamoはオンライン専用プランでありながら、端末の紛失や故障といった緊急時には全国のドコモショップで対応してもらえる安心感がある。これは、他の多くの格安プランにはない大きな利点である。



さらに、追加料金なしで海外91の国・地域でデータ通信が利用できる点や、格安プランでは珍しくApple Watchなどの単体通信（ワンナンバーサービス）に対応している点も強みとして挙げた。



動画の最後に出演者は、ahamoを「そこそこ使う人が、ラクして安く済ませたいならahamo」と結論付けた。価格だけでなく、自分の使い方やサポートの必要性を総合的に判断することが、最適なプラン選びにつながるだろう。