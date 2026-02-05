山形県天童市で、職人の技術と遊び心が詰まったユニークな食品サンプルの展示会が開かれています。見て、触れて楽しむ食品サンプルの世界にご招待します。



ベーコンで作ったショルダーバッグ。

ピザで出来上がったその名も「ピザの斜塔」。

実はこれら全て、食品サンプルを作る技術で生まれた作品なんです。

「食品サンプル展～リアルでアートな世界～」と銘打ったこの展示会は、食品サンプル業界のパイオニア企業「岩崎」のグループ社内コンクールに寄せられた作品などおよそ130点を展示。職人たちの技術と遊び心が詰まったユニークな作品の数々がずらりと並んでいます。





中川悠アナウンサー「お父さん世代に特に人気というのがこちらオムライスダー『変身』！ よく見ると変身ベルトなんです。腰につけてがちゃんとはめたいようなそんな気持ちにさせてくれる大人心までくすぐってくれますよね」来場者「カニがビール飲んでるところとカニがチャーハン大盛り“チケット”を渡しているところが面白い。食べたくなったしカニのチャーハンが頼んでみたくなった」贅沢にもウナギの蒲焼きを10枚乗せたうな重は、その名もまさしく「ホントの“うな十”」。細かな焦げ目、白身のふっくら加減まで本物さながらです。来場者「うまそうだな食ってみたいという感じ。考えるもんだ。なんでも食いたいけどこれ一番食いたい」実際に手で触って体験できるコーナーも。中川アナウンサー「こんなものもあるんです。ピザの帽子。こうやって被って…両手に肉！ こんなワンパクなこともできちゃいますよ。楽しい！ 夢みたい！」また会場では、食品サンプルの手作りキットやキーホルダーなどのグッズも販売中です。この展示会は、2月15日までイオンモール天童で開催されています。