¡¡¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¸×¤Î¼çË¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î£×£Â£Ã¤Ï¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Ëà»ÑÀªá¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ºå¿À¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ï£´Æü¡¢Âè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Èºòµ¨ÂÇ·â£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢Áá½ÐÆÃ·±¤ä¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç´À¤òÎ®¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤â¹µ¤¨¤ë¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ø¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹Ãæ¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ëÂçÉñÂæ¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³°ÌîÎý½¬¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡ÖÆâÌî¤â³°Ìî¤â¡£½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿»å°æ²ÅÃË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê£´£´¡Ë¤«¤é¡Ö£±ÈÖÂçÃ«¡¢£²ÈÖº´Æ£¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÈ¿±þ¡£ÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦²¿ÈÖ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤éº´Æ£¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦»È¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ËÂ¼¾åÁª¼ê¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÆÃ¤ËËÜ¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²óÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¼«ÂÎ´¶¼Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¶¯µ¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ëÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤»ÑÀª¡££×£Â£Ã¤È¤¤¤¦Ì´ÉñÂæ¤Ï¡¢º´Æ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£