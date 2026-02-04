2月3日、香取慎吾が主演を務める映画『高校生家族』が、2026年秋以降に公開することが発表された。同作で、制服を着た “高校生” を演じる香取だが、役柄への思いを語ったインタビューでの “ある発言” が注目を集めている。

仲間りょう氏の同名漫画を実写映画化する今作は、家族全員が高校生になるという設定の青春コメディ。

「入学式の朝、高校生活に胸を膨らませていた長男が、父親、母親、小学生の妹、そして飼い猫が同じ高校に “同級生” として通うことを知らされるという物語です。

香取さんは、元サラリーマンで息子とともに高校に通う父親役を演じます。現在49歳の香取さんですが、ブレザーの制服を着たキービジュアルも公開されました」（芸能記者）

映画の発表を受け、配給会社の東映は公式YouTubeチャンネルで香取のインタビュー動画を公開した。作品への思いを語ったが、香取は今回演じる役柄に特別な思いがあるようだ。

「作中で、主人公が『ずっと高校生に憧れてた。父さん中卒でな』というセリフがあるそうです。香取さんはこのセリフを受けて、『僕も中卒なんですよ。だから、高校生にずっと憧れがあったんで。本当に（主人公の）気持ちがよくわかる。高校生への思いもそうだし、高校生活とか、もうずっと仕事してきたので、うれしいですね』と、主人公への共感を告白。

続けて、『本当に高校に行かずに、仕事をずっとしてきて……。仕事、仕事、仕事でやってきたんで、うれしいです。涙涙の高校生役ゲットしました』と、話す途中で涙をにじませながら語っていました」（同）

哀愁漂う姿を見せた香取に対して、Xでは

《香取慎吾の俺中卒でな…でもうなにも文句言えないからいいよ…それで走ろう》

《マジで高校生活楽しんでくれ、香取慎吾…》

《コメント読んだらもう納得しかない…。役と人生が重なりすぎてて、これは香取慎吾しか無理だわ》

など、感極まる声があがっている。香取が今回の役を演じることが支持されているようだ。

香取は1987年に旧ジャニーズ事務所に入所。1991年にSMAPとしてデビューして以降、2016年に解散するまでアイドルとして活動してきた。華やかに見える経歴の陰で、人知れず葛藤もあったようだ。

「SMAPは1988年に結成されましたが、当時香取さんはまだ11歳の小学生でした。木村拓哉さんや中居正広さんも10代から活動し、多忙を極めたと思われますが、バラエティ番組で学生時代のことを話すこともありました。

一方で、香取さんはそうしたエピソードを披露することが少なく、学生時代すべてをアイドルに捧げてきたといえます。

小学生のころから、歌やダンスのレッスン、テレビなどの仕事に追われて、学校生活を謳歌できなかったのかもしれません。今回、香取さんは、主人公の境遇と自分自身を重ね合わせたのだと思われます」（同）

映画のストーリーではあるが、“高校生活” を満喫してほしい。