星野源、妻・新垣結衣とのデート明かす「放送されたらなかなか行けなくなっちゃうから…」
【モデルプレス＝2026/02/04】音楽家で俳優の星野源が、3日放送のFMヨコハマ『深夜の音楽食堂』（毎週火曜深夜12時30分〜）に出演。妻で女優の新垣結衣とのデートを明かした。
【写真】新垣結衣、星野源を上目遣いでバックハグ
星野は松重と共演したNHK「星野源と松重豊のおともだち」を振り返る一幕で「松重さんが教えてくれた『カフェ ヴィヴモン ディモンシュ』のプリンパフェ、人生最大の衝撃と言っても過言ではない。本当に本当に美味しかったので食べに行きたい」とコメント。すると松重は「あのオンエアを観ている時も女房が『私、最近食べてない』って熱にうなされてる」と妻もそのプリンパフェが好きであると話していた。
星野は「収録が昨年の11月くらいだったんですけど、放送が年明けで、放送されたらなかなか行けなくなっちゃうから『行こう』って夫婦で行きましたもん。年末。最高でしたよ」と新垣とそのカフェに訪れたことを告白。「ちょうど並ばずに入れる時間帯で。あそこは本当に美味しいですね」と新垣と訪れた際の様子を明かしていた。
星野と新垣は、2021年5月19日に結婚を発表。TBS系ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」シリーズでの共演を機に結婚したことから“逃げ恥婚”と称され、親しまれている。「(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】