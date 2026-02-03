PS Storeで開催中の「1月のお買い得セール」が本日2月4日まで「SILENT HILL」シリーズ2作のセットや「龍が如く８」など多数タイトルがお買い得
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「1月のお買い得セール」を開催している。期間は2月4日23時59分まで。
セールでは、「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デラックスデュアルパック」をはじめ、「龍が如く８」、「Bloodborne The Old Hunters Edition」、「KINGDOM HEARTS Melody of Memory」、「ファークライ6 デラックスエディション」などがラインナップ。期間中、様々なプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルが割引価格で提供される。
なお、一部タイトルに関してはセール期間が異なる。購入の際はセール価格が適用されているかなどを商品ページにて確認していただきたい。
□「1月のお買い得セール」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デラックスデュアルパック」
価格：14,080円→8,448円（40%オフ）
□PS Store「SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デラックスデュアルパック」のページ
「龍が如く８ PS4 & PS5」
価格：9,680円→3,872円（60%オフ）
□PS Store「龍が如く８ PS4 & PS5」のページ
「Bloodborne The Old Hunters Edition」
価格：4,389円→2,194円（50%オフ）
□PS Store「Bloodborne The Old Hunters Edition」のページ
「KINGDOM HEARTS Melody of Memory」
価格：7,480円→2,992円（60%オフ）
□PS Store「KINGDOM HEARTS Melody of Memory」のページ
「ファークライ6 デラックスエディション PS4 & PS5」
価格：11,880円→2,970円（75%オフ）
□PS Store「ファークライ6 デラックスエディション PS4 & PS5」のページ
(C)Konami Digital Entertainment
(C)SEGA
(C)2015 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by FromSoftware, Inc.
(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
(C) 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”