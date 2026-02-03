『葬送のフリーレン』第2期第4話「誰かの故郷」あらすじ＆先行場面カット公開！
1月16日（金）より放送中の『葬送のフリーレン』第2期の第4話（通算32話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送。
第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。そして1月16日から毎週金曜夜に帰ってくる。
そしてこのたび、TVアニメ『葬送のフリーレン』第32話「誰かの故郷」のあらすじと、先行場面カットが公開された。
第32話では、まさかのデートをすることになったフェルンとシュタルクの一日が描かれる。公開された場面カットには、鏡を前に服を選ぶフェルン、そしていつもとは違う服装のフェルンを見つめるシュタルクの姿が。どこかぎこちない雰囲気の中、2人はどんなデートをするのか、そしてそれぞれの心中は…？ そして、旅を再開したフリーレン一行を待ち受ける新たな脅威。強力な魔物との迫力のバトルも見逃せない。
第32話「誰かの故郷」に乞うご期待。
＜第4話「誰かの故郷」あらすじ＞
フェルンをからかうつもりで誘ったシュタルクだったが、結果2人はデートをすることに。街のさまざまな場所を訪れる2人はやがて展望広場へ。そこでフェルンが口にしたのは…。後日、街を後にした3人は過酷な北部高原へと足を踏み入れる。ある村落に立ち寄ると、その近くに強力な魔物が出現すると聞き…。
＞＞＞第4話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
