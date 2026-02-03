4月4日(土)放送開始のTVアニメ『黄泉のツガイ』にて、Vaundyがオープニング＆エンディングテーマの両方で作詞作曲を担当。オープニングテーマにVaundyが歌唱する「飛ぶ時」、エンディングテーマにyamaが歌唱する「飛ぼうよ」が決定した。

国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計500万部を突破する『黄泉のツガイ』。オープニング・エンディング両主題歌が使用されたメインPVも公開されている。

本作のオープニングとエンディングは、作品に登場する“ツガイ”のように、2曲が対になるように制作された。Vaundyとyamaのタッグは、2022年にyamaがリリースした「くびったけ」にVaundyが楽曲提供して以来となる。

2003年から2011年にかけて放送・公開されたアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される本作。待望のアニメ化となる本作はTOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、4月4日(土) 23時30分より放送開始となる。

◆ ◆ ◆

◆Vaundy コメント

今回、オープニングの「飛ぶ時」、そしてyamaさんに歌っていただいたエンディングの「飛ぼうよ」の、“ツガイ”となる2曲を書き下ろしました。

どちらも大きな「旅立ち」というテーマのもとにふたりの主人公の心情を描く作品にしました。

普段より概念的な作品になっているので、それぞれの解釈で自由に楽しんでください。

僕は早くアニメが見たくてうずうずしてます。

◆yama コメント

ずっと、飛ばない理由を探していたのかもしれない。血を分けるような大切な誰かを想い、共に「飛ぼうよ」と声を掛け合う、幼気でも凛とした強さを併せ持つ感情に突き動かされた。ひとたび羽ばたけば、禍々しい現実や墜落の危険が待っていようと構わない。ただ広い空を目指して。この楽曲が思い切り駆け出していくように、優しさを込めて歌いました。Vaundyさんに書き下ろしていただくのは二度目ですが、今回も新たな気付きを与えてくれました。作品とともに楽しんでもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆