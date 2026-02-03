◇紅白戦 紅組2―1白組（2026年2月2日 国頭）

29勝28敗。昨季、日本ハムの1点差試合の勝敗だ。勝率・509はパ・リーグ6球団で2番目に低く、キャンプイン前夜に新庄監督は「ここで（走者を進める）ショートゴロ打ってくれたらという試合が何十試合かあった。もしかしたら、ショートゴロを打ちなさいというサインをつくるかもしれない」と話していたように、課題解消に早くも動いた。

沖縄・国頭の2軍キャンプ地での今春初紅白戦。1点を追う3回に紅組が追いつき、なお1死三塁でバックネット裏にいた新庄監督が動いた。前進守備だった二遊間を下げるように指示。それを見た打席の奈良間は「ヒットよりも何とか点を取りにいく打撃をしました」とわざと詰まらせて二ゴロを打ち、三塁走者を還した。紅白戦とはいえ、決勝点となる1点になった。

試合後、開口一番に新庄監督は「奈良間君、良かったね」と絶賛した。打者へのサインではなく、「二塁と遊撃を下げてって（林）ヘッドに言って、どういう打撃をするか」が見たかったという。奈良間は1ボールから守備隊形が変化したのを察知。冷静に右打ちに切り替えた1打席に、今季目指す新庄野球の神髄が詰まっていた。

実は野手陣は前日の練習後、室内練習場で“極秘”でゴロ打ちの特訓をしていたという。新庄監督は「ファンの方たちにもああいうプレーで、本塁打打ったぐらいの拍手をしてほしい。あとエスコンの放送も。ナイスチームバッティング！コングラッチュレーション！年俸アップ！みたいな」と笑った。1点差を制する「新・せこせこ野球」は、着実に浸透しつつある。（清藤 駿太）