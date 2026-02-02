東京ディズニーセレブレーションホテルは、“夢”や“ファンタジー”をテーマにした「ウィッシュ」と、“冒険”や“発見”をテーマにした「ディスカバー」の2棟からなる人気のディズニーホテル。

今回は、東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュにあるレストラン「ウィッシュ・カフェ」で提供されている朝食ブッフェを紹介します☆

東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ「ウィッシュ・カフェ」ブレックファスト

価格：

大人（中学生以上） 2,000円

小人（4才〜小学生） 1,000円

3才以下 無料

提供時間：6:00〜9:30

場所：東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ「ウィッシュ・カフェ」

「ウィッシュ・カフェ」は、パークの余韻に浸りながら食事が楽しめるレストラン。

朝食時間帯には、ミッキーマウスをモチーフにしたパンケーキや、ホテルで焼き上げるパンなどの洋食メニューを中心としたブッフェスタイルでの提供が行われています 。

朝のパワーチャージに！洋食・温菜メニュー

ブッフェカウンターには、お子様から大人まで楽しめる洋食メニューが豊富に並びます。

注目のメニューは、ミッキーシェイプが可愛らしいミニハンバーグ！

朝食の定番、ふわふわのスクランブルエッグとバターライスを組み合わせると、オムライスの完成！

また、しっかり食べたい派に嬉しいジューシーなソーセージ、

ベーコン、温野菜などもラインナップされており、バランスの良い食事が楽しめます。

洋食だけでなく、和のテイストを楽しめるメニューも。

焼きおにぎりにお出汁をかけた一品は、「おかか＆わかめ」の風味豊かな味わいが魅力。

朝のお腹に優しく染み渡ります。

その他、グリーンサラダやポテトサラダなどの冷菜も揃っています。

パン・デザート

「ウィッシュ・カフェ」の朝食で外せないのが、充実したパンとスイーツのメニューです。

一番の目玉は、にっこり笑顔のミッキーマウスがデザインされた「パンケーキ」

ホイップクリームやシロップをたっぷり添えていただくのがおすすめです。

パンコーナーには、ホテルで焼き上げるクロワッサンなどの人気のパンがずらり。

サクサクの食感とバターの香りが食欲をそそります。

さらに、パーク気分を味わえるミニチュロスも食べ放題！

フルーツ（パイナップル、グレープフルーツなど）やヨーグルトと合わせて、優雅なデザートタイムを過ごせます 。

楽しみ方いろいろ！自分だけの「オリジナル」を作ろう

「ウィッシュ・カフェ」のブッフェの楽しみの一つが、自分好みのカスタマイズができること！

ミッキーパンケーキに、ホイップクリームやりんごのコンポート、お好みのシロップをトッピングして、自分だけのかわいいプレートを作ることができます 。

ドリンクコーナーでも「オリジナルのドリンク」作りが可能。

アイスティーにバニラアイスクリームやフルーツをのせて、カフェのようなフロートドリンクを作って楽しむこともできま。

ミッキーモチーフのメニューや、自分で仕上げるパンケーキなど、朝からワクワクする仕掛けがいっぱいの朝食ブッフェ。

パークへ出発する前のエネルギーチャージにぴったりです！

東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ「ウィッシュ・カフェ」ブレックファストの紹介でした。

