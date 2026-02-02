朝から夢の続きを！東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ「ブレックファスト」ブッフェ
東京ディズニーセレブレーションホテルは、“夢”や“ファンタジー”をテーマにした「ウィッシュ」と、“冒険”や“発見”をテーマにした「ディスカバー」の2棟からなる人気のディズニーホテル。
今回は、東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュにあるレストラン「ウィッシュ・カフェ」で提供されている朝食ブッフェを紹介します☆
東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ「ウィッシュ・カフェ」ブレックファスト
価格：
大人（中学生以上） 2,000円
小人（4才〜小学生） 1,000円
3才以下 無料
提供時間：6:00〜9:30
場所：東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ「ウィッシュ・カフェ」
「ウィッシュ・カフェ」は、パークの余韻に浸りながら食事が楽しめるレストラン。
朝食時間帯には、ミッキーマウスをモチーフにしたパンケーキや、ホテルで焼き上げるパンなどの洋食メニューを中心としたブッフェスタイルでの提供が行われています 。
朝のパワーチャージに！洋食・温菜メニュー
ブッフェカウンターには、お子様から大人まで楽しめる洋食メニューが豊富に並びます。
注目のメニューは、ミッキーシェイプが可愛らしいミニハンバーグ！
朝食の定番、ふわふわのスクランブルエッグとバターライスを組み合わせると、オムライスの完成！
また、しっかり食べたい派に嬉しいジューシーなソーセージ、
ベーコン、温野菜などもラインナップされており、バランスの良い食事が楽しめます。
洋食だけでなく、和のテイストを楽しめるメニューも。
焼きおにぎりにお出汁をかけた一品は、「おかか＆わかめ」の風味豊かな味わいが魅力。
朝のお腹に優しく染み渡ります。
その他、グリーンサラダやポテトサラダなどの冷菜も揃っています。
パン・デザート
「ウィッシュ・カフェ」の朝食で外せないのが、充実したパンとスイーツのメニューです。
一番の目玉は、にっこり笑顔のミッキーマウスがデザインされた「パンケーキ」
ホイップクリームやシロップをたっぷり添えていただくのがおすすめです。
パンコーナーには、ホテルで焼き上げるクロワッサンなどの人気のパンがずらり。
サクサクの食感とバターの香りが食欲をそそります。
さらに、パーク気分を味わえるミニチュロスも食べ放題！
フルーツ（パイナップル、グレープフルーツなど）やヨーグルトと合わせて、優雅なデザートタイムを過ごせます 。
楽しみ方いろいろ！自分だけの「オリジナル」を作ろう
「ウィッシュ・カフェ」のブッフェの楽しみの一つが、自分好みのカスタマイズができること！
ミッキーパンケーキに、ホイップクリームやりんごのコンポート、お好みのシロップをトッピングして、自分だけのかわいいプレートを作ることができます 。
ドリンクコーナーでも「オリジナルのドリンク」作りが可能。
アイスティーにバニラアイスクリームやフルーツをのせて、カフェのようなフロートドリンクを作って楽しむこともできま。
ミッキーモチーフのメニューや、自分で仕上げるパンケーキなど、朝からワクワクする仕掛けがいっぱいの朝食ブッフェ。
パークへ出発する前のエネルギーチャージにぴったりです！
東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ「ウィッシュ・カフェ」ブレックファストの紹介でした。
