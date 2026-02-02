「うおーー！」激しい破裂音…路上の車から立ちのぼる白煙が真っ赤な炎に変わり爆発する一部始終　沖縄・那覇市

沖縄・那覇市で車から煙が上がり、炎上する一部始終がカメラに捉えられた。車両は赤い炎を上げて激しく燃え上がり、破裂音がして爆発するような瞬間も映っていた。

噴き出す炎…突如車両が爆発

沖縄・那覇市で1月29日午後2時半頃に撮影されたのは、激しい炎を噴き出す車から破裂音を立てる、緊迫の瞬間だ。大きな音に驚いた撮影者も思わず「うおーー！」と声をあげていた。

当初、車の天井あたりから小さな炎が見え始め、白い煙が立ちこめる。

撮影者：

爆発するか…。

すると、火の勢いが徐々に強くなり、煙が白煙から黒煙に変わってくる。

そして、発見から5分ほどが経った瞬間、車の助手席付近が爆発した。

さらに大きな炎が噴き出す様子もみられる。

黒煙包みこみ…車両全焼

その後、現場に駆けつけた消防隊員によって、ようやく火は消し止められた。

そこから1時間ほど後に撮影された映像では、車内は真っ黒に焦げ、熱の影響からか、塗装も溶けて剥がれているのが確認できる。

警察と消防によると、けが人はいなかったという。

（「イット！」 1月30日放送より）