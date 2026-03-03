リンクをコピーする

有限会社ベントス(本社：沖縄県国頭郡恩納村、代表取締役：大原 拓)は、沖縄のタコライス専門店「タコライスcafe きじむなぁ 国際通り桜坂店」を、2026年3月5日(木)、那覇市牧志・桜坂エリアにオープンいたします。 外観 ■店舗概要 店舗名：タコライスcafe きじむなぁ 国際通り桜坂店 グランドオープン：2026年3月5日(木) 所在地：〒900-0013沖縄県那覇市牧志3丁目6番14号 外