《SNSでしれっと済ませるのではなく、自局のニュースでトップ級で報じてください》東京・渋谷区の路上で、面識のない20代女性に性的暴行をくわえた疑いで、NHKのチーフディレクターの男が逮捕されたことが、3月6日、報じられた。これを受けてNHKは、同日、同局の「経営広報公式X」のアカウント『どーも、NHK』を更新。そこで、職員の逮捕をさらっと伝えたことに、冒頭のような批判が殺到している。「逮捕されたのは、NHK報道局ス