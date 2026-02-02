【これは理想だ】Bluetoothでつながない専用ピン接続のiPad用キーボード「 BETTDOW スマートキーボード」をレビューします
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【これは理想だ】Bluetoothでつながない専用ピン接続のiPad用キーボード「 BETTDOW スマートキーボード」をレビューします」と題した動画を公開。Apple純正のMagic Keyboardと同様に専用ピンで接続するiPad用キーボード「BETTDOW A1938 Magic Keyboard」をレビューし、その利便性を高く評価した。
戸田氏は、この製品の最大の特徴として、BluetoothではなくiPadのSmart Connector（専用ピン）で接続する点を挙げる。これにより、キーボード自体の充電やペアリングが不要になり、「純正品以外では初めて」と驚きを示した。キーボードとカバーは分離可能で、iPadをカバーに装着した後、マグネットでキーボードと接続するだけで、トラックパッドも含めてすぐに使用できる手軽さを実演した。
さらに、この製品ならではの大きな利点として、iPadを縦向きに設置できる点を強調。「これ相当いいですよね。こんな感じで縦置きできるんですよね」と述べ、長文入力やウェブサイト閲覧時に縦画面が便利な場面が多いと解説した。キーボードには調整可能なバックライトも搭載されており、暗い場所での作業にも配慮されている。
キーボード配列が日本語仕様であることも、戸田氏にとっては嬉しい驚きだったようだ。価格はApple純正品の半額以下でありながら、専用ピン接続や縦置き対応といった付加価値を提供している点を評価し、82点という高得点を付けた。氏は、純正Magic Keyboardの価格に躊躇しているユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢であると結論付けた。
