日本のiPhoneで、代替アプリマーケットプレイス（第三者ストア）や代替決済が可能になる。

背景にあるのは、スマホソフトウェア競争促進法（スマホ法）の全面施行（2025年12月18日）。Appleはこの法対応として日本のiOSに変更を入れると発表し、iOS 26.2から反映するとしている。

この記事は「開放＝正義」でも「閉鎖＝悪」でもなく、“選択肢が増えても安心が薄まらない”体験を、Appleがどう設計し直すのかに焦点を当てる。

まず要点

ユーザーに起きること App Store以外の“代替ストア”からアプリを入れる選択肢が増える（Apple発表） アプリ内課金が「Apple以外の決済」に流れる場面が増える（Apple発表） ただし“いつもの保護（返金や管理の一部）”の届く範囲は変わる（Apple発表） App Store以外の“代替ストア”からアプリを入れる選択肢が増える（Apple発表） アプリ内課金が「Apple以外の決済」に流れる場面が増える（Apple発表） ただし“いつもの保護（返金や管理の一部）”の届く範囲は変わる（Apple発表）

開発者・事業者に起きること 配布・決済の設計自由度が上がり、体験差を作りやすくなる（Apple発表） 一方で、トラブル対応・請求・返金など“運用の責任”も増える（構造上の帰結） 配布・決済の設計自由度が上がり、体験差を作りやすくなる（Apple発表） 一方で、トラブル対応・請求・返金など“運用の責任”も増える（構造上の帰結）

いちばん大事な見方 これは「iPhoneが開いた」ニュースというより、“安全の作法を外側に広げる実験”（Apple発表の読み取り） これは「iPhoneが開いた」ニュースというより、“安全の作法を外側に広げる実験”（Apple発表の読み取り）

日本は「例外を作る価値がある市場」だった

今回の変更が面白いのは、「日本だけ」の色が濃いことだ。

日本はモバイルOSシェアでiOSが6割前後という推計もあり、生活者の体験に直撃しやすい（民間指標だが傾向は強い）。

さらにApple自身の決算資料では、地域別売上の開示でJapanが独立セグメントとして示される。つまり日本は、仕様変更が“体験の総量”に効く市場だ。

だからAppleは、単に「開放します」では終わらせない。

Appleの発表文は、代替ストアや代替決済といった選択肢を提示しながら、同じ強さでセキュリティ／プライバシーの新リスクにも触れている。ここに、Appleが日本で守りたいもの--“安心して任せられる端末”という信用が透ける。

何が変わる？ 日本のiPhoneに増える3つの選択肢

代替アプリマーケットプレイス（第三者ストア）

日本では、App Store以外のマーケットプレイスからアプリを配布・入手できるようになる。

ただし“野放し”ではなく、マーケットプレイス運営者にはAppleの認可など要件が課される。

代替決済・Web誘導

App Storeで配布するアプリでも、デジタル財・サービスの購入でApple以外の決済やWebへのリンク誘導が可能になる。

一方で、Appleは「返金などのサポートが同じ形では提供できない」旨を明確にしている。

選択画面・既定設定

日本向けに、ブラウザや検索などの選択画面、既定アプリに関する変更が入る。

“どれを使うか”が、これまでより露出する設計になる。

Appleが本気で作っているのは「入口の作法」だ

代替ストア解禁は、見た目には「扉が開く」話に見える。でも、Appleが真正面から用意しているのは、扉よりも入口で転ばないための仕組みだ。

その中心が Notarization（公証）。

Appleは、代替ストアを含むアプリ配布に際してNotarizationを導入し、既知のマルウェア等のリスクを下げると説明している（Apple発表／開発者向け説明）。

読者向けに一言で言うなら、こうだ。

「どこから来たアプリか」「危険な挙動が疑われないか」を最低限チェックし、安心の“底板”を残すための仕組み。

審査の厳しさそのものより、自由化の中でも「何も起きない日」を維持するための“手順”を、OS側に組み込み直している点が肝になる。

代替決済で一番変わるのは、便利さより「困ったときの行き先」

ここは先に結論を書いた方が分かりやすい。

支払いの選択肢は増える。

でも、困ったときにAppleが面倒を見られる範囲は変わる。

Appleは代替決済やWeb誘導を許可する一方で、返金やサブスク管理など“いつもの保護”が同じ形では届かない場面があることを示している。

自由化が進むほど、「誰が請求を出し、誰が返金し、誰が窓口になるのか」が分かりにくくなる。Appleはそこを曖昧にせず、境界線を体験として見える化しようとしている--そう読める。

日本のユーザーにとって、この線引きは小さくない。

“支払い”は便利さと同じくらい、安心で選ばれるからだ。

代替マーケットプレイスが開く「明るい未来」は、手数料より“体験の設計”にある

代替ストアの話は、どうしても手数料に収束しがちだ。

でも、ここから本当に面白くなるのは、日本の事業者が「配る体験そのもの」を磨ける点だと思う。

Appleの設計は、自由を与えるだけでなく、Notarizationなどの“安全の底板”を敷こうとしている。

この「土台つきの自由」が成立するなら、日本の強み--丁寧な運用、説明、トラブル対応--が、そのまま競争力になる。

たとえば、可能性はこのように広がるかもしれない。

出版社・コンテンツ企業作品体験の延長として、会員導線や特典、イベント連動を“配布側”で組み立てやすくなる。 決済・通信のプレイヤー家族管理、請求の分かりやすさ、窓口の統一など、“不安を減らす運用”で差を作れる。 教育・子ども向け自由化のコストが大きい領域だが、Appleは子ども向け保護要件を強調している（Apple発表／開発者向け説明）。

そして、日本固有の成功例としていちばん想像しやすいのは、推し活／ファンクラブだ。

チケット、デジタル会員証、本人確認、特典配布、年齢配慮。ここは「不正を減らしつつ熱量を受け止める」運用が価値になる。

代替マーケットプレイスが育つなら、日本の事業者は“売る”だけでなく、“ちゃんと届ける”仕組みをプロダクトにできる。

明るい未来とは、安くなること以上に、体験の磨き合いが始まることだ。

日本のiPhoneは“開く”。Appleは「薄めない」ために開く

スマホ法は、競争を促し、選択肢を増やすことを狙う（公取委情報）。

Appleの対応は、その流れに合わせながらも、自由化を“解放”で終わらせず、安心を手順とUIに落とし込んで維持しようとしている--そう読める。

日本は、仕様変更が体験に直撃する市場だ。

だからこそ、この変更は「日本だけの制度対応」ではなく、信頼を中心にした競争の再設計になる。

代替マーケットプレイスが、単なる抜け道ではなく、

“安心の底板”の上で、体験を磨く競争として育つか。

日本のiPhoneが開くという出来事は、そこから先の一年で、評価が決まる。

