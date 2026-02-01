プエルトリコは主力候補2人が辞退となる大打撃に

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を前に、大物選手の辞退が相次いでいる。特に今年は中南米の選手で「保険問題」という異例の理由が目立っており、大会に対して新たな課題を突きつけている。

MLB選手会（MLBPA）は30日（日本時間31日）、プエルトリコ代表のキャプテンを務める予定だったフランシスコ・リンドーア内野手（メッツ）、首位打者3度を誇るベネズエラのホセ・アルトゥーベ内野手（アストロズ）のWBC欠場を相次いで発表した。理由はともに「WBC保険適用基準のため」だった。

この2人以外にも同様の理由で、ベネズエラ代表として参加を熱望していたミゲル・ロハス内野手（ドジャース）、プエルトリコ代表の候補だったカルロス・コレア内野手（アストロズ）らが辞退。出場を希望しながらも保険が下りずに「NO」を突きつけられる理不尽な事態が続出している。

過去のWBCでも様々な事態で大物の出場辞退が相次いでいた。前回2023年は、メキシコ代表だったアレハンドロ・カーク捕手（ブルージェイズ）や当時もプエルトリコ代表だったコレアが、ともに妻の出産のために出場を辞退。2017年には米国代表の候補だったマックス・シャーザー投手（当時ナショナルズ）や、日本代表でも大谷翔平投手（当時日本ハム）が、いずれも怪我のため辞退を余儀なくされた。だが、今回の「保険問題」による連鎖的な離脱は、過去とは異なる深刻さを物語っている。

前回大会2023年にも、米国代表のエース、クレイトン・カーショー投手が保険を理由で辞退した例はあったが、今大会でこれほどまでに多発するのは異常事態だ。米ポッドキャスト番組「WBC Central」の司会を務めるショーン・スプラドリング氏は、今回の辞退の連鎖を受け、自身のX（旧ツイッター）で「俺の仲間たちはみんなWBC保険が嫌いだ」と嘆いた。（Full-Count編集部）