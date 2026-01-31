日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）がMBSテレビの不定期番組「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。日本ハム時代の後輩・大谷翔平に贈ったものを明かした。

番組では、小料理屋の女将に扮した番組MCの有働由美子とトーク。現役時代に、シーズンごとに目標を達成した後輩たちに対して、それぞれがリクエストしたものを贈る「中田賞」を設けていたことが紹介された。

有働に「大谷選手にもあげました？」と聞かれた中田氏。「そうですね、万年筆だったかな」と明かした。他の選手が高級ブランドをリクエストする中「大谷選手は“僕、万年筆がいいです”。まず万年筆って何？から始まったんすよ」と回顧し有働を笑わせた。

続けて「意味わからん、なんでそんなんがほしいのって。でも彼の中ではあったんでしょうね」と当時を振り返り「だからその時から違ってたんですよ。万年筆って言います？21歳ぐらいの子が。その時はコイツ変わってるなって思ったけど、今思えばあの時から違ったんだねってなりますね」。有働をうならせた。