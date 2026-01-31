インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「海の動物最強」ランキングを投票で募っています。2026年1月30日時点で集まった1万2421票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】海の「最強動物」ランキングTOP10を全部見る！

3位は「ホホジロザメ」でした。回答者からは「まさに海の中の王者といっても過言ではないレベルの強さだと思います」「おそらくホホジロザメは最強のサメで、捕食者としても優秀な牙などを持っているから」「見た目がいかにも恐ろしいし、凶暴な目とアグレッシブな雰囲気を持っています」といった声が寄せられていました。

2位には、白亜紀で絶滅したといわれる海生爬虫（はちゅう）類の一種「モササウルス」がランクイン。「モササウルスは攻撃力も防御力も完璧だから」「大きな体と長い牙、かみつく力が強い」「かっこいいし凶暴そうだからです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「シャチ」でした。「シャチは『海のギャング』だから強くて頭もいいし、スピードも速いから最強」「現代の海洋生物の中で、おそらくシャチに勝るものはいない気がします」「シャチは捕食者として最も優秀だと思います」などの回答が集まっていました。