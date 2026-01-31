¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛHYDE¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãJEKYLL¡ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¸ø±é¤òYOSHIKI¤äDAIGO¤¬½ËÊ¡¡Öµã¤¤½¤¦¡×
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÂÓÆ±¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¤ò¸½ºß´º¹ÔÃæ¤ÎHYDE¤¬¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î29Æü¡¢Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤ÆÆ±¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÁý¤·¤ÆË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¾ìÆâ¤òËþ¤¿¤·¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤ò¤È¤â¤Ë½Ë¤ª¤¦¤ÈµÍ¤á¤«¤±¤¿Ìó7000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
·ã¤·¤µÁ´³«¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥ô¤ò¿È¾å¤È¤¹¤ëHYDE¤À¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¤½¤ì¤ò°ìÃ¶¡¢½¼ÅÅ´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¡ÈÆ°¡É¤Î¥â¡¼¥É¤«¤é¡ÈÀÅ¡É¤Ø¤È³èÆ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢Èà¤¬¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¿¤¿¤¨¤¿ÀÅëí¤Ë¤·¤ÆÍ¥Èþ¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¤À¡£¤Ê¤ª¡¢HYDE¤¬¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÈ¼¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ãJEKYLL¡ä¤È¤ÏHYDE¤ÈÂÐ¤òÀ®¤¹¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÈà¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢3·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£2026Ç¯¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëHYDE¡£»ÏÆ°Åö»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROENTGEN¡Ù¤Î¡¢25Ç¯±Û¤·¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤â¤¢¤¿¤ë¡ØJEKYLL¡Ù¤òÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤ÆÁ´¶ÊÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¥Ä¥¢¡¼Á°È¾¤Î¼ç¤¿¤ë¼´¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂé¸ïÌ£¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ãJEKYLL¡ä¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£¤¤¤¤»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¨¡¨¡HYDE
²¹¤«¤Ê´ãº¹¤·¤ÇËþ¾ì¤ÎµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¤½¤¦°§»¢¤¹¤ëHYDE¡£Ë¬¤ì¤¿Á´°÷¤Ë¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç²»³Ú¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÁ´ÀÊ¤¬ÃåÀÊ»ØÄê¤À¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¿¥¤êÀ®¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¡¢¿¼¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÃæÄã²»°è¤«¤é±ð¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¶»¤Î±ü¤Þ¤Ç¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¥¦¥£¥¹¥Ñ¡¼¥ô¥©¥¤¥¹¤È¡¢¶¯¿Ù¤Ê¹¢¤ò¶î»È¤·¤Æ·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëHYDE¤Î²ÎÀ¼¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢¶Ë¾å¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤Î¸Þ´¶¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¤³¤ÎÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖTHE ABYSS¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡ØJEKYLL¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥ó¥ÉL¡ÇArc-en-Ciel¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖHONEY¡×¤ä¡¢ÃæÅçÈþ²Å¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¡ÖGLAMOROUS SKY¡×¡¢MY FIRST STORY¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖÌ´¸¸¡×¤Ê¤É¤âÉý¹¤¯ÈäÏª¡£HYDE¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ì¾¶Ê¤¬¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¼¡¡¹¤ÈÉ½¾ð¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤æ¤¯ÍÍ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸«»ö¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁâÕÌÜ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÃæÈ×¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬ÆÍÁ³¡ÖHappy Birthday to You¡×¤òÁÕ¤Ç»Ï¤á¡¢²Î¾§Ãæ¤ÎHYDE¤¬ÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤ë°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤DAIGO¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Þ¤Ç¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥±¡¼¥¤ÏHYDE¤¬´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÅÁÅý¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡È¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ¡É¤À¡£º£Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃÃí¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ëHYDE¡£²þ¤á¤Æ¡ÖHappy Birthday to You¡×¤ò²ñ¾ì¤ÎÁ´°÷¤ÇÂç¹ç¾§¤·¡¢HYDE¤¬¥í¥¦¥½¥¯¤ò¿á¤¾Ã¤·¤¿½Ö´Ö¡¢º£ÅÙ¤ÏµÒÀÊ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥±¡¼¥¤Î·Á¤òÌÏ¤·¤¿¶â¿§¤Î¤¦¤Á¤ï¤¬¤Ï¤¿¤á¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¢HYDE¤ËÆâ½ï¤ÇÆþ¾ì»þ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Í½´ü¤»¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¥Ã¥·¥å¡ª ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢¤¯¤º¤ª¤ì¤Æ¤ß¤»¤¿HYDE¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤â¤Þ¤¿ÆÃÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¸þ¤«¤¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢°µ´¬¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËËë¤¬²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¤¹¤°¤¢¤È¤Ë¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡HYDE
ºÆ¤ÓËë¤¬³«¤¤¤¿ÃÅ¾å¤Ë¤Ò¤È¤ê»Ä¤Ã¤¿HYDE¤¬¤½¤¦¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÂçÎØ¤Îé¬é¯¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿YOSHIKI¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢µÒÀÊ¤ÏÂçÁû¤®¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ëYOSHIKI¤À¤¬¡¢º£Æü¤ÏHYDE¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤À¤±¤ËÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊYOSHIKI¤Î¿´¸¯¤¤¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢µã¤¤½¤¦¡×¤ÈHYDE¤â´î¤Ó¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤â¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ï²Î¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈYOSHIKI¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà¤Î¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ÇºÆÅÙ¡ÖHappy Birthday to You¡×¤òÂç¹ç¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢YOSHIKI feat.HYDEÌ¾µÁ¤Ç2018Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖRed Swan¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£YOSHIKI¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¤Ó¤ä¤«¤ËÊü¤¿¤ì¤ëHYDE¤Î²Î¤Î¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Ï2023Ç¯¤ÎÆ±¤¸Æü¤ËHYDE¤ÈYOSHIKI¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ð¥ó¥ÉTHE LAST ROCKSTARS¤âÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤â¤³¤Î¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÇËÂ¤®¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡ÖRed Swan¡×¤â¤Þ¤¿³ÊÊÌ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÇÎÏ¶¯¤¯´ÑµÒ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¨¡¨¡HYDE
é¬é¯¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆHYDE¤¬µî¤Ã¤¿¤½¤Î¤¢¤È¤â¾ìÆâ¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿Â¿¹¬´¶¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¤Ï3·î31Æü¡¢4·î1Æü¤Î¿ÀÆàÀî¸©¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Þ¤Ç¹ñÆâ¸ø±é¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢5·î25Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¤â¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Ï5·î¤ËCD¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£Æâ¤Ê¤ëÌöÆ°¤òÈë¤á¤¿HYDE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤«¤Ê¤ë²»³ÚÀ¤³¦¤Ë¤¼¤Ò¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
»£±Æ¡ýÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¡¿ÅÄÃæÏÂ»Ò
¡¡
¢£¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ (·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼) Âç¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
1·î20Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î21Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
1·î25Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
1·î29Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼(ÍÌÀ)
3·î01Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë (¹áÀî¸©¸©⺠¥Û¡¼¥ë)
3·î13Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý¡¦»³¸ýKDDI°Ý¿·¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î22Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î24Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î31Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
4·î01Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
◾️¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien¡ä
5·î25Æü(·î)¡¡Wiener Konzerthaus , Großer Saal
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
¡¡
¢£NEW ALBUM¡ØJEKYLL¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å) ÇÛ¿®³«»Ï
2026Ç¯5·î CD¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê
¡¡
¢£NEW SINGLE¡ÖTHE ABYSS¡×
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ) È¯Çä
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://hyde.lnk.to/theabyssPR
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜM¡çCARD[¥¨¥à¥«¡¼¥É])¡Û
UICV-9344 / 2,420±ß(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê
1¡§THE ABYSS
2¡§LAST SONG - Orchestra ver. -
¢§M¡çCARD(¥¨¥à¥«¡¼¥É)¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦THE ABYSS Music Video
¡¦THE ABYSS Music Video Documentary
¢¨M¡çCARD(https://m-card.info/)¤È¤Ï¡¢QR¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓURL¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆPIN¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ë²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¡¼¥É¡£
¢¨M¡çCARDµºÜ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓURL¤Ø¤Î½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢È¯ÇäÆü¤«¤é2Ç¯´Ö(2028Ç¯1·î28Æü)¤Þ¤Ç¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD¤Î¤ß)¡Û
UICV-5089 / 1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÆ±ÍÍ
1¡§THE ABYSS
2¡§LAST SONG - Orchestra ver. -
¡üÁ´·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ¡§MONSTERS CHANCE ±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¨¾¦ÉÊÉõÆþ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç²¼µÆÃÅµ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê±þÊçÆÃÅµ
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸«³Ø¤´¾·ÂÔ
¤´¾·ÂÔÂÐ¾Ý¸ø±é¡§3/21&22°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡¢3/31&4/1¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM(·×4¸ø±é)
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)12:00¡Á2·î1Æü(Æü)23:59
¢¨±þÊçÊýË¡Åù¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¦ÉÊÉõÆþ¥Á¥é¥·¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥·¥ó¥°¥ë¡õ¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ
1/29È¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤ÈÍè½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üCD¥·¥ç¥Ã¥×ÀèÃåÆÃÅµ
¡¦VAMPROSE STORE¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡ØHYDE CHANNEL¡ÙÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸