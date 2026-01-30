日本テレビ系「ニノさん」が３０日、放送され、嵐・二宮和也がＭＣを務めた。

この日のゲストは、俳優・小泉孝太郎。同じくゲスト共演の元バドミントン日本代表でタレント・潮田玲子が「聡明で、でも運動神経も良くて」などと小泉への好印象を明かすと、陣内智則は「ただ…。こと恋愛に関したら、とんだモンスターですからね。とんだモンスターですよ？」と証言。

陣内は「例えば、映画館に（デートで）行って。つまらなかったら彼女を置いて出て行くんですよ。勝手に。『いいよ。見てて。見てて』って言うらしいんです」と明かし、スタジオをどん引きさせた。

ガンバレルーヤ・よしこも小泉を「もう女の敵です。本当に」と酷評。「孝太郎さんに求婚されても絶対に断ります！一生結婚できなくていい！私はもう絶対ＮＧです！」と熱弁しスタジオを爆笑させた。

小泉は、以前に他局のトーク番組にて、デートが苦手なホラー映画鑑賞となり「やっぱりダメで…。『ゆっくり観てていいよ』って出てきたわけですよ。『先に出て飲んでるから、終わる頃に戻ってくるよ』って」と明かし、共演者らから総ツッコミを受けていた。