ジャングルポケットの太田博久（42）おたけ（43）、ジェラードンのアタック西本（38）とかみちぃ（38）が29日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。西本がYouTubeの内情を語った。

おたけは「やっぱ結構ジェラードンと、トータルテンボスさんは荒稼ぎしてるって聞くよ」と暴露した。西本は「荒稼ぎはしてないよ」とつっこみ、おたけは「トータルさん系でしょ？」とイジった。

ジェラードンはYouTubeで西本の見た目を生かした「貫禄シリーズ」など、コント動画が大ヒット。チャンネル登録者数は170万人を超えている。西本は「それももう、下り坂ですよ。YouTubeも」と告白した。

太田は「やっぱ一番ピークというか、よかったのは時期でいうとどれぐらいなの？」と質問。西本は「100万人いくまでが勢いがすごかったから」と答えた。

おたけは「（登録者）100万人いってるじゃん。100万人いってるってことはその視聴者は毎回見てくれるってことじゃないの？」質問した。

かみちぃは「全然そんなことない。ほぼ見てないんじゃない？」と答え「当時は『なんかおもしろそうなやつが出てきたな』でみんな見てくれるんだけど、今もう“YouTubeチャンネルが100何十万人いるジェラードン”でテレビとか出させてもらったりすると、あとはもうネタ勝負になってきてる」と語った。

太田は「本質見られちゃうもんな」と納得した。