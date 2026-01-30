甲州印伝の印傳屋が絵本『フレデリック』とのコラボコレクションを発表！財布やポーチなど全7種

創業1582年の印傳屋（いんでんや）が展開する、絵本作品の世界を描く「絵本作品コレクション」。昨年、第1弾として、絵本『スイミー』とコラボレーションしたコレクションが発表されましたが、

本コレクションに第2弾となる絵本作家レオ・レオニの「フレデリック」とコラボレーションしたオリジナル商品が登場。

レオ・レオニの絵本は、画材の使い方に工夫を凝らしたのはもちろん、多種多様な紙をちぎり絵でコラージュしています。その手しごとから生まれたフレデリックの世界を印伝で忠実に再現するため、鹿革や漆、更紗の色を新たに開発。

今作では、ぬくもりを感じるベージュの鹿革に漆と更紗の色彩を重ね、その手しごとに込められた思いに敬意をはらいながら、フレデリックとねずみたち、小石や草花、そして手書きの“Frederick”のサインなど、作品ならではのタッチを活かした模様を製作。

ラインナップは、小銭入3種類、束入（長財布）、パスケース、ポーチ、ペンケースの全7種類。

絵本作品 特F小銭入01［Beige×Frederick］

印傳屋でもっともコンパクトでカジュアルなコインケースのひとつ。プチギフトにもおすすめです。フラグメントケースとしても使用できます。

価格：4,730円（税込）

絵本作品 特F小銭入02［Beige×Frederick］

シンプルな使い勝手で、小銭や小物入れなどマルチに活用できます。コートやジャケット、薄くて小さなバッグにも収まりやすく携帯にも優れています。

価格：3,740円（税込）

絵本作品 F小銭入11［Beige×Frederick］

必要最低限の小銭とカード、折りたたんだ紙幣を入れても少しの余裕が生まれるサイズ感が魅力の小銭入れです。L字ファスナー式で大きく開くため、中身も確認しやすく機能的。仕分けにも便利な中仕切りも小さなポケットになります。

価格：12,540円（税込）

絵本作品 束入L［Beige×Frederick］

札入れ部分にはストラップ留めが施されているため安心して使用できます。外ファスナーポケットには小銭を入れられます。

価格：13,200円（税込）

絵本作品 パス入F［Beige×Frederick］

表面にも裏面にも収納可能なパスケースです。角の穴にチェーンを通してバッグハンドルにつけるほか、ストラップ紐をつけIDケースとして使用できます。（※チェーンやストラップは付属しません）

価格：7,040円（税込）

絵本作品 9ポーチ［Beige×Frederick］

手のひらに収まる、小型ポーチです。中身が取り出しやすい丈夫なラウンドファスナー式。シンプルな形と、使い勝手の良さにこだわり、コスメやアクセサリーの収納ほか、マルチに活躍します。

価格：10,560円（税込）

絵本作品 ペンケースC［Beige×Frederick］

なかまののねずみたちの後ろ姿も可愛くあしらわれた薄型のペンケース。PCや資料でかさばる通勤・通学バッグにもコンパクトに収まります。

価格：7,260円（税込）

製作にあたっては、漆付け技法による繊細な技術を必要とし、甲州印伝400年の技巧を受け継いだ印傳屋の熟練した職人がすべて手作業で行っているそう。そこへ、複数の色彩を重ねる更紗技法を組み合わせ、有機的で色彩ゆたかに、そして緻密な「フレデリック」の印伝が誕生。

絵本作家レオ・レオニの「フレデリック」とコラボレーションしたオリジナル商品は、2026年2月1日（日）から印傳屋直営店および公式オンラインショップで発売。

印傳屋 × 絵本作家レオ・レオニ「フレデリック」