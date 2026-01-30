家猫デビュー後、人馴れトレーニング中の猫さんにおやつをあげたい飼い主さん。手から食べてもらえそうな矢先にまさかの「衝撃」が走って…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で80万再生を超え、「信頼関係が…」「あるある」との声が寄せられることとなりました。

人馴れ中のママちゃん

Instagramアカウント『azu_l_fam』に投稿されたのは、人馴れトレーニング中だというハチワレ猫「ママ」ちゃんが経験した初めての「衝撃」にまつわるリール動画です。

この日、飼い主さんは少しずつ慣れてきたママちゃんに、自らの手におやつを乗せてそっと差し出しました。いいにおいを感じ取ったママちゃんは、おやつに向かって鼻を近づけていったといいます。

ママちゃんの鼻が、おやつの乗った飼い主さんの指先に最接近したその時、なんと「パチッ」と静電気が起こってしまったのです。

人間界ではあるあるな出来事ですが、静電気の存在すら知らないママちゃんにとってはまさかの一大事。

突然感じた衝撃と痛みにビックリしすぎてしまい、飼い主さんの手にバシバシと高速ネコパンチをお見舞いしてきたのだとか。

せっかく触れ合えると思った飼い主さん。「静電気のばかやろう」と嘆いてしまったといいます。

おやつ作戦大失敗……

それでも諦めずに再度おやつを差し出すも、「ネコパンチ＋シャー」のコンボで撃退されてしまったそう。

結局、同居している他の猫さんが何食わぬ顔でおやつを取ってしまい、最後までママちゃんには食べてもらえなかったのでした。

投稿には、「お互い痛かったね」「信頼関係が…」「あるある笑」「自分も静電気体質で、静電気食らった猫が…なんでそんな酷いことするの？みたいな顔でよく見てくる、つらい」「本当うちも静電気めちゃくちゃパチパチだよー」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『azu_l_fam』では、総勢11匹の猫さんたちの日常や、ママちゃんの人馴れトレーニングに奮闘する様子を見ることができます。

