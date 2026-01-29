【カルディ】「韓国グルメがおうちで簡単に作れて美味！」売り切れる前に買うべき新商品3選
カルディマニアが選んだ「韓国グルメ」新作3選！
世界各国の食材や調味料がバラエティー豊かにそろう「カルディ」。今回は、カルディのオンラインストアで新商品の表示がされていた韓国グルメの中から、カルディマニアの筆者が実際に食べて「おいしい」と感じた商品を厳選して3品ご紹介します。
【画像】カルディ2025年のベストバイ！
1. 「韓国風蒸し焼き玉子の素（ケランチム）」289円
最初に紹介するのは、「韓国風蒸し焼き玉子の素（ケランチム）」289円（税込）。火を使わずに調理できて簡単に食べられる、カルディのオリジナル商品です。
用意するのはたまご3個のみ。本品のパウチに溶きたまごを入れて具材入りの調味料とよく混ぜ、あとは電子レンジで約4分加熱するだけで完成です。
かつお節や昆布、カニエキスなどのだしがしっかり効いていて、ひと口食べるとうまみがじゅわっとあふれてジューシー！ 椎茸や人参などの具材も入っているため、たまごを加えただけとは思えない満足感があります。
筆者は蒸し焼き玉子というより、ふわふわのオムレツに近い印象を受けました。晩ごはんに「もう一品ほしい」というときにも重宝しそうな名品です。
2. 「チヂミの素」332円
続いて紹介するのは、「チヂミの素」332円（税込）。小麦粉などの分量を自分で調整する必要がなく、手軽に本格的な韓国チヂミが作れる商品です。中にはチヂミの粉とつけダレが入っています。
作り方は、好みの具材を食べやすくカット（細切りがおすすめ）して、チヂミの粉と水150mlを加えて混ぜ合わせます。ごま油大さじ1を加えてからフライパンで片面を約3分焼き、裏返してさらにごま油大さじ1をひき、約2分こんがり焼けば完成です。
筆者は袋の記載通り、人参、ニラ、タマネギ、豚肉を使用しましたが、具材はお好みでアレンジしても問題なさそうです。
ひと口食べると、外はカリカリ、中はしっとりもちもち！ まるで韓国料理店で食べるような完成度の高さ。つけダレには唐辛子が入っていますが辛さは控えめで、お酢の酸味が効いたさっぱりとした味わいです。野菜をたっぷり取れる韓国の定番料理を存分に堪能できます。
3. 「プルコギ炊き込み飯」440円
最後に紹介するのは、「プルコギ炊き込み飯」440円（税込）。袋のまま電子レンジで約2分温めるだけで食べられるレトルトタイプの炊き込みご飯です。牛肉を特製調味液で甘辛く下味を付け、コチュジャンやごま油で仕上げた、1人前のプルコギ炊き込み飯が楽しめます。
牛肉がごろっと入っていて、肉のうまみと甘辛いプルコギの味わいが、お米一粒一粒にしっかり染み込んでいます。辛さは控えめで甘みが強く、お米はもちっとした食感。忙しい日のランチや夜ごはんにぴったり。おにぎりにしてもおいしそうです！
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全てカルディのオリジナル商品です。気になる商品がありましたら、ぜひチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)