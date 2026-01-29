「ちゃんとやれよ！」ヘルメット越しにスパナで殴打…重機整備士が2年で辞めた「地獄の現場」
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【整備士辞めた】「まさに地獄」重機整備士が2年で辞めた理由とは…【54人目】」と題した動画を公開。2018年卒の男性が、重機整備士として働いた2年間を「まさに地獄」だったと振り返り、その壮絶な実態を語った。
男性は整備士の専門学校を卒業後、「土日休みだから」という理由で重機整備の会社に就職を決めたという。しかし、その選考過程は異様なものだった。面接では志望動機を一切聞かれず、趣味の「筋トレ」を伝えると「体力がありそうでいいね！内定出すよ！」と、わずか5分で採用が決定した。
入社後の新人研修は、男性曰く「地獄だった」という。自衛隊のような体育会系のノリで、本部長から開口一番「サービス業で土日休みなんてありえません」と宣告された。さらに、研修中は理不尽な連帯責任で腕立て伏せをさせられたり、39度の熱がありながら3時間山道を走らされたりしたこともあったと明かした。
そして、最も衝撃的だったのが、客先での出来事である。ある現場で簡単な点検作業を1分ほどで終えたところ、客から「雑すぎるだろ、お前！こっちは金払ってるんだぞ！」と怒鳴られ、ヘルメット越しに後ろからスパナで殴打されたというのだ。この経験から「やってる風にするのが大事なんだ」と学んだと、力なく語った。動画の最後には、これから社会に出る若者へ「マジで変な企業に入ったらすぐに辞めた方がいい」と力強いメッセージを送っている。
