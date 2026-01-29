【スター・ウォーズ】イウォークが主役のHappyくじが登場！
Happyくじから、スター・ウォーズ エピソード6の大人気キャラクター、イウォークが初登場するHappyくじ／STAR WARS TM『EWOKS』の発売が決定した。2026年2月6日（金）より、ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、ホビーショップほかにて順次販売開始予定だ。
＞＞＞Happyくじ／STAR WARS『EWOKS』の景品をチェック！（写真37点）
森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』に登場し、モフモフとした愛らしい見た目と、仲間思いな勇敢な一面を併せ持つキャラクターとして、多くのファンに親しまれてきた。
そんなイウォークを主役にしたHappyくじ／STAR WARS『EWOKS』では、全9等級＋LAST賞のラインアップで、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが取り揃えられている。
本くじのイチオシは、A賞の「フード付きブランケット」。イウォークの人気キャラクターウィケットをイメージしたデザインで、フードを被ればなりきり気分も楽しめる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムだ。
そのほか、可愛らしいフォルムのB賞「ウィケット ラバーフィギュア」や、普段使いしやすいC賞「Tシャツ」などもラインアップ。
さらに、LAST賞には、モフモフとした毛並みが魅力の全高約50cmの「ウィケット BIGぬいぐるみ」をご用意。存在感のあるサイズで、イウォークの魅力を存分に楽しめる特別なアイテムとなっている。
イウォークの世界観をぎゅっと詰め込んだ、Happyくじならではのラインアップ、ぜひお楽しみを。
（C）& TM Lucasfilm Ltd.
