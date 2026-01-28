この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ロックバンド「QOOLAND」のギターボーカルであり、「ROCK IN JAPAN Fes」などの大型フェスにも出演経験のある株式会社ヒライ企画代表取締役・平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「『ふつうの軽音部』はリアル？プロがガチ解説｜ギター14点セットは存在する！」と題した動画を公開。少年ジャンプ＋で連載中の人気漫画『ふつうの軽音部』に描かれている描写が、現実の音楽シーンとどれほど合致しているのかをプロの視点から徹底解説した。



動画では、漫画に登場するいくつかのシーンをピックアップし、そのリアルさについて検証が進められた。特に注目されたのは、主人公が楽器店で見つける「ミニアンプ付き14点セット17,800円」という初心者向けギターセットの存在だ。平井氏は当初、「そんなのはない」「14点はムズい」と懐疑的な見方を示したが、実際に調べてみると、大手楽器メーカーから同様のセットが販売されていることが判明。「嘘でしたね」と率直に認め、漫画の描写の的確さに驚きを見せた。



また、作中で描かれる「楽して青春したい」「出会いがありそう」といった軽音部に対するイメージについても言及。平井氏は、これを「浅ましい欲望の受け皿」と表現しつつも、そうした動機で入部してくる人間がいるのも事実だと語る。その上で、同作の軽音部が「ボーカル志望でも楽器をやらなければならない」というルールを設けている点に触れ、「歌うだけで入ってきたナンパ目的のやつを弾く」ための合理的なシステムだと分析した。



さらに、主人公が公園でエレキギターの生音で弾き語りの練習をするシーンについては、「一番良いと思う」と高く評価。その理由として、「歌い慣れていない人が歌声を最初にパーンって開けるために適している」と説明。機材や環境が整っていなくても、まず行動に移すことが上達への第一歩であり、その姿勢は「成功する人の行動法則だ」と述べた。



一見すると漫画ならではのフィクションに思える描写も、プロの視点から見ると意外にも理にかなっていることが多いようだ。この動画は、『ふつうの軽音部』が単なる青春漫画ではなく、バンド活動のリアルな一面を捉えた作品であることを示唆している。