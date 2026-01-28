伊藤沙莉主演「虎に翼」“朝ドラでは27年ぶり”映画化決定 主演続投は史上初 完全オリジナルストーリーに
【モデルプレス＝2026/01/28】女優の伊藤沙莉が主演を務めたNHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年前期）が、完全オリジナルストーリーで2027年に映画化されることが決定した。劇場版となるのは“朝ドラ”で27年ぶり、主演続投は史上初となる。
映画では完全オリジナルのストーリーが描かれ、ドラマでは表現しきれなかった新たなエピソードやその後の物語が時代をまたいで壮大なスケールで展開。そして、寅子は“最後の事件”に挑むことになる。NHKの連続テレビ小説が映画化されるのは、「すずらん」（1999年）以来、27年ぶり。さらに、ドラマから主演キャストが続投して映画化されるのは、「娘と私」（1961年放送）以来、連続テレビ小説の長い歴史の中で初めてのことだ。
映画化の発表に際し、主演・寅子役の伊藤は、「まさかまた寅ちゃんとして生きることができるなんて本当に嬉しい」と喜びをコメント。ドラマから引き続き脚本を担当する吉田恵里香氏は、「エンタメは誰かに寄り添う居場所になり、誰かが声をあげる力になる。そして、社会に横たわる問題を打ち破る雨垂れの一滴になると信じています」と熱い意気込みを語った。
また、ドラマでチーフ演出を手掛け、映画では監督を務める梛川善郎氏は、ドラマで寅子がよく口にする「はて」という台詞について、主演の伊藤と「この言葉は他者を糾弾するものではなく、一旦立ち止まり、共に考えませんかという投げかけであるべき」と常に話し合ってきたことを明かし、「この映画がそんな『はて』となり、皆様に届くことを願っています」と期待を寄せた。
2024年4月から放送されるNHKの連続テレビ小説「虎に翼」は、日本初の女性弁護士であり、後に女性初の判事・裁判所長にもなった三淵嘉子さんをモデルにした作品だ。伊藤が演じる主人公・寅子は、志を同じくする女性たちとともに道なき道を切り開いていく姿が幅広い共感を呼び、日本中を魅了した。初回から視聴率は右肩上がりで伸び、配信ではNHK歴代ドラマで最高の再生回数を記録するなど、数々の快挙を達成した。視聴者からは好評の声が多く寄せられ、SNSでも登場人物たちに自分を重ねる女性たちの投稿が目立ち、毎週・毎日トレンド入りし、さまざまなメディアでも取り上げられるなど、社会現象となった作品だ。
さらに、「第62回ギャラクシー賞 テレビ部門大賞」、「第33回橋田賞」、「第51回放送文化基金賞 ドラマ部門最優秀賞」を受賞。“脚本力、演出力、演技力が光る、近年まれに見る傑作ドラマ”と各方面で圧倒的に高い評価を得ている。（modelpress編集部）
まさかまた寅ちゃんとして生きることができるなんて本当に嬉しいです。今回は完全なオリジナルストーリーとなりますが、寅子が挑む最後の事件ということでドラマで描ききれなかった空白の時間が埋まるのがとても楽しみです。朝ドラ撮影時同様、吉田さんのユーモアや愛情、鋭い視点や祈りが込められた脚本を監督の梛川さんと 解釈や思いを話し合いながら大切に演じさせていただきたいです。
映画化の話を聞き、一番に沸きあがったのは「私まだ寅子とお別れしなくていいんだ！」という心からの喜びでした。伊藤さんをはじめとする最高のキャストの皆さんと梛川さん尾崎さんをはじめとする最高のスタッフの皆さんと、朝ドラだけでなくスピンオフ・映画と新たな寅子の物語を紡げるなんて…最高って思わぬ方向に更新されていくものなのですね。それもこれも作品を楽しみ、応援してくださった皆さんのお陰です。日に日に生きづらく、平和や平等が遠のいていく世界において、エンタメには即効性がなく、できることはゼロに近しい微々たるものです。でもエンタメは誰かに寄り添う居場所になり、誰かが声をあげる力になる。そして社会に横たわる問題を打ち破る雨垂れの一滴になると信じています。公開はもう少し先ですが、まずは３月放送予定の「虎に翼スピンオフ 山田轟法律事務所」を、そして引き続き、作品の応援、よろしくお願いいたします！寅子たちのその後の物語、きっとお楽しみいただけるはずです！
再び、寅子たちとの旅を始めることになりました。これもひとえに、ドラマを観て応援して頂いた皆様、共にドラマを作り上げたキャスト・スタッフのおかげです。感謝申し上げます。ドラマの時と変わらず、寅子とその家族・仲間たちの喜怒哀楽を地道に丁寧に追いかけていきます。大好きな彼らのどんな表情を見ることができるのか。私自身がわくわくしています。ドラマを作りながら伊藤沙莉さんと常に話し合ってきたことがあります。寅子がいつも口にする「はて」という台詞の意味についてです。この言葉は他者を糾弾するものではなく、一旦立ち止まり、共に考えませんかという投げかけであるべきだと。この映画がそんな「はて」となり、皆様に届くことを願っています。映画のために新たなキャストとスタッフも集まってくれました。皆で始めるこの新たな旅を、ぜひ応援してください。
【写真】伊藤沙莉「虎に翼」リアルに号泣止まらなかったシーン
