全身を黒のワントーンで統一した女性が都内の飲食店に入っていく。ドラマ関係者に迎えられ、満面の笑みを浮かべているのは女優の伊藤沙莉（31）だ。8月下旬、NHK連続テレビ小説『虎に翼』が、第51回放送文化基金賞のドラマ部門最優秀賞を受賞したことを祝うパーティが行われていた。「朝ドラで放送文化基金賞の最優秀賞を受賞するのは『虎に翼』が初めてです。『虎に翼』が放送されていた昨年5月にドラマの好評を受けての“感謝の