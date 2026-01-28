「スト6」、3月17日に全キャラクターの調整を予告。アレックスの配信開始に合わせ
【「ストリートファイター6」アップデート】 3月17日 配信予定
カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘「ストリートファイター6」において全キャラクターへのバトル調整を3月17日に実施する。
新キャラクターの「アレックス」が3月17日に配信予定となっているが、同日に各キャラクターへの調整が予告された。全キャラクターを対象としたもので、それぞれ強化や弱体化が見込まれる。
なお、現在もバランス調整中であり、イベント「台北ゲームショー」および「SFL JPグランドファイナル」にて試遊可能なバージョンは調整を行なう前の状態となる。このため、正式実装後のバージョンは試遊バージョンと性能が異なる場合がある。
3/17(火)に配信予定のアレックスアップデートにて、
全キャラクターに対するバトル調整を行う予定です。
現在もアレックスとバトル調整に関して鋭意制作中となります。
