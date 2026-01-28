【「ストリートファイター6」アップデート】 3月17日 配信予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘「ストリートファイター6」において全キャラクターへのバトル調整を3月17日に実施する。

新キャラクターの「アレックス」が3月17日に配信予定となっているが、同日に各キャラクターへの調整が予告された。全キャラクターを対象としたもので、それぞれ強化や弱体化が見込まれる。

なお、現在もバランス調整中であり、イベント「台北ゲームショー」および「SFL JPグランドファイナル」にて試遊可能なバージョンは調整を行なう前の状態となる。このため、正式実装後のバージョンは試遊バージョンと性能が異なる場合がある。

(C)CAPCOM