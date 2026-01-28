10代から日本代表に選出され、海外でも活躍した元プロサッカー選手の永里優季さん。そんな永里さんですが、子どものころからずっと「サッカーなんかやりたくない」という思いと葛藤しながら練習を続けていたそうです。

【写真】超貴重！全員プロになった永里優季さんと兄の源気さん、妹の亜紗乃さんの若き日の3ショット ほか（7枚目/全12枚）

興味がなかったサッカーで妹と競争の日々に葛藤

── 10代からサッカー日本女子代表として活躍されていた永里さんですが、最近、20歳ごろの日記を「note」などSNSで公開されました。当時の本音が赤裸々に綴られた貴重な内容ですが、公開するに至ったのはどんな思いからでしょうか。

永里さん：もともと話すことは苦手だったけれど、書くのは好きでした。それもあって、2006年から毎日日記を書き続けてきて、もう20冊以上になります。最近、その古いノートを読み返す機会があり、20歳前後の自分の悔しい思いや苦しい気持ちを思い出しました。それと同時に「このときの苦しみがなければ、今の私はいなかったんだ」と感じたんです。それで、当時の自分の言葉をそのまま残しつつ、今の視点で解説しながら、物語として届けることで、誰かの “前に進む力” になれば、という思いで公開しました。

最近公開した2008年の日記

── 日記には、「サッカーはもともとやりたくなかった」と悩まれていたという記述があり、とても意外でした。当時はどんな心境だったのでしょう。

永里さん：実は、サッカーは好きで始めたわけではなかったんです。小学生のころ、兄と妹がサッカーを始めて、私は興味が全然なかったのですが、親は「当然、優季も始めるもの」と思ったらしくて…。父から誘われるまま、他の選択肢がない状態でサッカーを始めました。しかも、父はサッカーのことになるとすごく厳しくて、「やるからにはいちばん高いところを目指してほしい」と、私たちきょうだいの練習に熱心に取り組んでいました。

そんな環境で育った子ども時代の私の脳裏にあったのは、「きょうだいのなかで1番になるにはどうすればいい？」という考えでした。兄と妹はきょうだいであり、ライバル。特に妹とは、大学時代まで競い合っていました。妹は天才肌で何でもできちゃうし、タレント性があったので目立っていたんです。自分はまったく逆のタイプだと思っていたから、「しっかり練習しないといつか妹に追い越される」と常に不安を抱えながらサッカーをしていた気がします。

2025年に現役を引退した永里優季さん

── 姉の立場からすると、かなり複雑な気持ちだったのですね。

永里さん：しかも、私と妹は小中高、ずっと同じサッカーチームだったんです。だから、レギュラーをいつも競っていて。試合に出られるか、出られないかの違いって、目に見えてわかりやすいんですよね。しかも私と妹は姉妹だからよけいに目立っていて。妹はいつも私の後をくっついてくるけれど、能力は私よりも高い…そんな妹をうっとおしく思っていた時期もありました。

私が大学を卒業してドイツのチームに移籍するまでは、妹への嫉妬心があり、仲はあまりよくなかったと思います。

── 永里さんの20歳ごろの日記では、好きではなかったサッカーを15年以上続けたある日、初めて「楽しい」「やりたい」と思えた、という言葉も印象的でした。子どものころから苦手や不得意を克服するために、徹底的に自分を追い込まれたのかなと。日々のストイックな努力が実って日本代表に選ばれ続け、世界で活躍していた永里さんのことを、妹さんも誇らしく思われていたのかなと思いました。

永里さん：妹から、最近になって初めて、私が16歳で日本代表に選ばれたころから「お姉ちゃんは手の届かない存在だった」と言われたんです。そんなふうに思われていたとは思いもよらず、正直驚きました。

そのいっぽうで、私自身の記憶をたどると、ドイツのチームに所属していたころ、妹のことを優秀なプロサッカー選手として初めて認めた出来事があったんです。妹が私から刺激を受けたらしく「海外に挑戦してみたい」と相談してくれて。実際、私の所属するチームのテストを受けて、2軍入りできました。そのとき、妹の本気を間近で見ることができたように感じて、すごくうれしかったんです。妹を初めてサッカー選手として尊敬した、というか。

今振り返ると、子どものころからライバルとして一緒に闘ってくれた妹の存在が今の自分につながっていると思いますし、本当に感謝しています。今では私のファンでいてくれているそうです（笑）。

「ゴールを決められなかった」自分に失望も

── 現役時代の試合で、今でも覚えている悔しかった場面はありますか？

永里さん：たくさんあるので具体的に挙げるのは難しいのですが、チームの役に立てなかったときや、自分自身の期待にこたえられなかったときでしょうか。たとえば、私のポジションはフォワードですが、私がゴールを決めるまでに、チーム全員が一気に大きな力を働かせてボールをつないでくれます。最後、「あとはゴールを決めるだけ」という場面で決められなかったときは、やっぱり自分に大きく失望しました。ゴールが成功するか失敗するかで、チームの結果やその先が大きく違ってきますから。

悩みながらサッカーを続けていた20歳ごろ

若いころは本当にたくさん悔しい思いをしていました。でも最近は悔しいって感じなくなったんですよ。年齢を重ねていくにつれて、悔しいという感情があまり湧いてこなくなったというか。

── 何か気持ちに変化があったのでしょうか？

永里さん：10代から20代前半のころまでは、どうしてもまわりの声や評価、また、メディアにどう書かれるのか敏感になって、余計なプレッシャーも抱えていたと思います。でも、そういった自分に対する自信が積み重なると同時に、自分が置かれた状況を俯瞰して見られるようになりました。勝ち負けは自分のせいだけじゃない、構造的に仕方がないこともある。負けたときもその責任を自分ひとりで背負わなくていいと気づけたとき、肩の力が抜けた思いがしたし、悔しさも少しずつ感じなくなっていったように思います。

引退試合はカッコよく決めたかったのに

── 2025年3月に引退を表明し、9月には引退試合を開催されました。試合には、元なでしこジャパンのメンバーや関係者のみなさんが駆けつけて、とても和やかな時間になったそうですね。印象に残っているシーンはありますか？

永里さん：いちばん思い出すのは、試合終了後の自分のスピーチで大失敗したことですね（笑）。私、引退のスピーチは絶対カッコよく決めたかったから、いろんな人のスピーチを聞いて、張りきって準備していたんですよ。

ところが、当日は喉の不調で声が全然出ないうえに、スピーカーの使い方をまったくわかっていなくて。スピーカーとマイクを使う場合、一気に話してから少し間を置くと、スピーカーの声の跳ね返りで観客のみなさんに聞こえやすくなるらしいんです。それが、私はスピーカーから流れる自分の声を聞きながら話してしまい、スピーカーの音と自分の話している音が混ざって、言葉がめちゃくちゃ聞き取りづらかったみたいで。

結果、ものすごくたどたどしい話し方になって、みんなからは「日本語を忘れた外国人みたいだった」って笑われました。「スピーチの内容は感動で涙が出そうなくらい、カッコよかったのに」って。まあ、笑って引退試合を終えることができたのは私らしかったかなと思っています。

── 現在、永里さんは旦那さんとシカゴで生活されていますが、実家のご家族とはどんなふうに交流されていますか？

永里さん：日本にいる家族とは年1、2回くらいしか会えていなくて。帰国しても私があちこち飛び回っているので、落ち着いて一緒に過ごせる時間が少ないんです。ただ、最近は、妹家族のいちばん上の子がサッカーを始めたので、一緒にサッカーをすることもあります。とはいえ、本気でサッカーの道に進んでほしいかどうかは別問題で（笑）。ほかにもいい道があるかもしれないよって、本気にならない程度には教えているんですけどね。

両親とはもともとそんなに話すタイプではないのですが、最近、父への接し方がわからなくなっちゃっていて。子どものころ、父はすごく厳しかったんです。「お父さん」って思ったことなかったくらい。言うなれば「鬼教官」みたいな感じだったので（笑）。サッカーから離れた今は、自分にとって鬼教官ではなくなって、初めて「お父さん」として接することになり、「どうすればいいんだっけ？」って（笑）。

小さいころは、とにかく「父親に認められたい」という思いがあって。父が自分に対して何も指導することがないくらい実力を示して、早く独立したい、自立したいって思っていたんです。あのころは、“父からの自立”が自分のなかで人生のテーマになっていたと思います。そんな時期からずいぶん時間が経った最近は、父との接し方で迷うのって自然なことかもしれないな、これでもいいのかもなと思うようになりました。

取材・文：高梨真紀 写真：永里優季