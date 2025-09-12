ドイツW杯で世界一に「仲間の愛をすごく感じた大会だった」元なでしこジャパン（日本女子代表）のエースストライカー・永里優季さんは3月に37歳で現役を退き、9月15日に荻野運動公園陸上競技場（神奈川県厚木市）で開催される引退試合を控えている。今回、ピッチ上の厳しい表情とはまったく違う、柔らかな笑みをたたえながら、「FOOTBALL ZONE」の独占インタビューに応じた。ワールドカップ（W杯）で世界を制し、五輪で銀メダル