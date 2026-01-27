6年前、首都高湾岸線を高級車ポルシェで時速268キロの猛スピードで走行して乗用車に追突し、夫婦を死亡させた罪に問われた男の裁判で、横浜地裁は男に危険運転致死罪を適用し、懲役12年を言い渡しました。

この事故は2020年8月、川崎市の首都高湾岸線で、東京・江戸川区の彦田嘉之被告（56）が高級車ポルシェを時速およそ200キロから268キロで運転し、内山仁さん（当時70）と妻の美由紀さん（当時63）が乗る乗用車に追突して2人を死亡させたものです。

彦田被告は過失運転致死の疑いで逮捕されましたが、他の車を妨害する目的でスピードを出して走行し事故を起こしたことと、猛スピードを出して車線変更をして車が制御できず事故を起こしたとして、より罪の重い危険運転致死の罪で起訴されました。

初公判で彦田被告は、事故を起こしたことを認め謝罪したものの、危険運転致死については起訴内容を否認しました。

これまでの裁判で彦田被告は、200キロを超える猛スピードで走行していたことについて問われ、「コロナの影響で前方の交通量が経験がないくらい空いていて、緩やかな下り坂だったので出してしまった」と理由を説明。200キロを超えるスピードで運転していた認識や危険について問われると、「それほど強く認識していなかったです」「慢心していたと思います」と述べています。

検察側は「常軌を逸する異常な高速度で危険極まりない」などとして懲役15年を求刑。一方、弁護側は「問題なく安定して走行することができていた」として、過失運転致死罪に留まると主張していました。

きょうの判決で、横浜地裁は「高速度での運転を繰り返すうちに自己の運転技術を過信し、危険性に対する意識が低下していた」と指摘。「ひとたび事故が起きれば、人を死亡させる可能性が高い、常軌を逸した超高速度で運転をしていて、悪質きわまりない」として危険運転致死罪を適用し、懲役12年を言い渡しました。