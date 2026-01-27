「酔いは覚めたと」58歳の栃木県議員を酒気帯び運転などの疑いで逮捕…中央分離帯に衝突も通報せず「逃げるつもりなかった」一部否認

栃木・那須町で24日、酒に酔った状態で車を運転し事故を起こしたとして、県議会議員の男が逮捕された。男は中央分離帯やガードレールに衝突したが、警察に報告しなかった疑いも持たれている。調べに対し男は「前夜まで飲んでいたが酔いは覚めたと思った」と話し、逃げるつもりはなかったとして容疑を一部否認している。

飲酒後に衝突事故を起こし無報告

26日、栃木県・那須塩原警察署でカメラが捉えたのは、酒気帯び運転などの疑いで逮捕された男。栃木県議会議員の小林達也容疑者（58）だ。

警察によると、小林容疑者は那須町の路上で24日午前3時過ぎ、酒に酔った状態で車を運転し、中央分離帯とガードレールに衝突したという。

車はフロントがつぶれ、原型をとどめていない状態で、衝撃の強さが伺える。

この事故によるけが人はいなかった。

「酒気帯び運転の認識はなかった」容疑を一部否認

小林容疑者の呼気からは基準値を超えたアルコールが検出された。

さらに、小林容疑者は事故を起こしたにも関わらず、警察に報告しなかった疑いも持たれている。

調べに対し、小林容疑者は「前日の夜まで飲んでいた。酔いは覚めたと思った。酒気帯び運転の認識はなかった」などと話しており、その上で「車を早く移動させたかった。逃げるつもりはなかった」と、容疑を一部否認しているという。

（「イット！」1月26日放送より）