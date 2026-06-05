少年が匿名・流動型犯罪グループに関与した凶悪事件が相次ぐ中、赤間国家公安委員長は「闇バイトは必ず捕まる」と呼びかけました。【映像】栃木 強盗殺人事件の現場赤間二郎国家公安委員長「闇バイトは必ず捕まります。先輩・友達からの誘いでも応じてはいけません」栃木県で発生した強盗殺人事件では、実行役として少年4人が逮捕されています。警察庁によりますと、去年1年間にトクリュウによるとみられる犯罪で1万2000人以