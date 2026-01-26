【『クレヨンしんちゃん』スピンオフ】『野原ひろし 昼メシの流儀』DVDリリース
アニメ『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ作品『野原ひろし 昼メシの流儀』のDVDがリリースされる。
本作は、大人気漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ作品で、累計発行部数（紙／電子）80万部を突破したメシ漫画『野原ひろし 昼メシの流儀』（キャラクター原作：臼井儀人（らくだ社）・漫画：塚原洋一／双葉社）のTVアニメ化作品。
2025年10月〜12月までBS朝日にて放送され好評を博し、アニメーション制作はアニメ「秘密結社 鷹の爪」などで知られるディー・エル・イーが担い、フラッシュアニメーションで独特の空気感を演出している。
本作の主人公・野原ひろし役は、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』でも同役を演じる森川智之が担当。また、本作のオリジナルキャラクター・高桐あきたけ役を高杉真宙が演じている。
オープニング主題歌は新進気鋭のアーティストMega Shinnosukeが担当している。
このたび、TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』のDVDがリリースされることが決定。全12話をDVD2枚に収録。
映像特典として、DISC1にはノンクレジットオープニング、ノンクレジットエンディング、各話資料集（静止画）1を、DISC2にはPV、DVD発売告知CM、各話資料集（静止画）2が収録されている。
（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会
