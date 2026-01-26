WILD BLUE×WEGO待望コラボ♡1周年記念アイテムと店長イベント速報

デビュー1周年を迎え、ますます存在感を放つ5人組ボーイズグループWILD BLUEと、WEGOのスペシャルコラボが実現しました。メンバー自身が監修した全8型のアイテムは、アパレルから小物まで揃う充実のラインナップ。ストリート感と洗練されたムードが融合し、普段のコーデにさりげなく推しを取り入れられるのが魅力です。さらに、発売を記念した1日店長イベントや限定ノベルティも登場。ファンにとって見逃せない特別な2日間となりそうです♡

WILD BLUE監修の全8型コラボアイテム

グラフィックブリーチTシャツ



価格：3,959円(税込)

カラー：ホワイト／ブラウン／ブラック（サイズ：M／L）

グラフィックラインポロシャツ



価格：4,399円(税込)

カラー：ネイビー／ブラック（サイズ：M／L）

グラフィックZIPパーカー



価格：6,599円(税込)

カラー：ネイビー／杢グレー（サイズ：M／L）

グラフィックスウェットパンツ



価格：5,499円(税込)

カラー：ネイビー／杢グレー（サイズ：M／L）

ロゴ刺繍キャップ



価格：3,299円(税込)

カラー：ブラウン／スミクロ（サイズ：F）

ソックスセット



価格：1,649円(税込)

カラー：ホワイト／ブラウン(2足セット)（サイズ：F(25～27㎝)）

ロゴナップサック



価格：4,399円(税込)

カラー：ブラック／柄1

キーチャーム



価格：1,649円(税込)

カラー：シルバー

今回のコラボでは、WILD BLUEの世界観を落とし込んだ全8型が登場。トップスからボトム、小物までトータルで楽しめます。

発売日＆販売店舗をチェック

コラボアイテムは、WEGO ONLINE STOREでの先行発売と、限定店舗での一般販売が行われます。

先行発売：2026年2月20日(金)※WEGO ONLINE STORE限定

一般販売：2026年2月21日(土)

販売店舗：WEGO1.3.5…原宿店／WEGO心斎橋店／WEGOONLINESTORE

※WEGO1.3.5…原宿店では、発売日当日のイベント実施に伴い、抽選券をお持ちの方のみご購入いただけます。

※抽選券配布時間は当日朝9:00～9:30です。

1日店長イベント＆限定ノベルティ

発売を記念し、WILD BLUEが1日店長として登場するスペシャルイベントを開催。メンバーがレジで接客し、購入商品の受け渡しやお見送り会も実施されます。

開催日時：

2月21日(土)13:30～@WEGO1.3.5…原宿店

2月22日(日)13:30～@WEGO心斎橋店

さらに、イベント当日は税抜3,000円以上のお買い上げで、メンバー直筆サイン入りがランダムで当たるオリジナルトレカを数量限定でプレゼント。※先着順、なくなり次第終了となります。

推しとリンクする特別なWEGO時間♡

WILD BLUEの想いが詰まったWEGOコラボは、ファッションとしても、推し活としても楽しめる特別なラインナップ。

イベントやノベルティなど、ファン心をくすぐる企画が盛りだくさんで、記念すべき1周年をさらに彩ります。

抽選や数量限定の企画も多いため、気になる方は事前のチェックが必須。お気に入りのアイテムとともに、忘れられない思い出を手に入れてみてください♪