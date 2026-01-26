この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「痩せたい人へ」ではもう売れない？成約率を爆上げする“超ニーズ層”にだけ刺さる究極のコピー術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「『価格を上げるほど売れなくなる』は大間違い。超高単価でも飛ぶように売れる、成約率の常識を覆す「究極のコピー」を大公開。」と題した動画を公開した。動画では、多くの企業や個人が陥りがちな「売れないコピー」の問題点を指摘し、本当に商品を必要としている顧客層に響く、高成約率のコピーライティング術を解説している。



動画に出演したりゅう先生は、AIが生成するコピーや一般的なキャッチコピーが「浅い」と感じられる原因について、多くの人が顧客の「ニーズ（必要性）」ではなく「ウォンツ（欲求）」に訴えかけているためだと指摘する。「痩せたい」「可愛くなりたい」といったウォンツは悩みが浅く、購買意欲に直結しにくいという。



りゅう先生が本当にアプローチすべきだと語るのが「超ニーズ層」だ。この層は「今すぐに解決したい」「過去に失敗経験がある」「後回しにできない理由がある」といった、切実で深い悩みを抱えているのが特徴だ。人数は少ないものの、購入意欲が非常に高いため、高単価商品でも成約しやすいと説明した。



この「超ニーズ層」に響くコピーを作るには、曖昧な悩みではなく「逃げられない事実を書く」ことが重要だという。例えば、「痩せたい方へ」というコピーではなく、「健康診断でLDLが170を超え、赤文字でD判定と書かれた方へ」のように、具体的な事実を突きつけることで、読者は一瞬で「自分ごと」として捉えるようになるりゅう先生は、「人間は事実に逆らえない」と述べ、事実に基づいた言葉の強さを強調した。



さらに、超ニーズ層に共通する「過去の失敗経験」を刺激することも効果的だという。「GLP-1を続けても体重が戻った方へ」のように、具体的な失敗に触れることで、強い共感と反応を引き出すことができると解説した。その他にも、「専門家による外部評価」や「時間的な制約」を提示することで、顧客の購買スイッチを押すことができるという。



多くの企業が悩みの浅い層にアプローチしてしまい、結果的に売れない状況に陥っている。再生数やリーチを追うのではなく、本当に困っている「超ニーズ層」に絞り、彼らが直面している「逃げられない事実」を言葉にする。この逆張り戦略こそが、高成約率を生み出す鍵となりそうだ。