この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あなたの会社は大丈夫？ 企業の成長を止める、経営者が陥りがちな「3つの罠」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「会社を潰すのは『失敗』ではなく『経営者の慢心』です。」と題した動画を公開。動画では、個人や企業の成長がなぜ止まってしまうのか、その構造的な理由が解説された。



動画には行動経済学の専門家である、たか博士こと遠藤貴則氏が登場。りゅう先生と共に、多くの経営者が見落としがちな「成長が止まる3つの原因」について議論を交わした。遠藤氏は、売上が上がらず、かといって下がりもしない「停滞」状態に陥る企業が多いと指摘する。



遠藤氏によれば、成長が止まる原因は大きく3つに分類されるという。1つ目は「ぼやける」こと。これはビジネスにおける「なぜ（Why）」「何を（What）」「誰が（Who）」が曖昧な状態を指す。事業の目的や商品コンセプト、ターゲット顧客が明確でなければ、成長は見込めない。



2つ目は「無価値」。これは、商品やサービスのベネフィット（顧客が得られる価値）が明確に伝わっていない状態だ。作り手は商品の良さを理解していても、顧客にその価値が届いていなければ、購買には繋がらない。



3つ目は「単発」。一度きりの取引で終わってしまい、継続的な関係を築けていないビジネスモデルも成長を妨げる。サブスクリプションやコミュニティなどを活用し、顧客との接点を持ち続ける仕組みが重要となる。



これらの問題を解決するため、遠藤氏は具体的な戦略を提示。「ぼやける」問題には、売上の大部分を占める「125分の1のヒーロー顧客」を見つけ出し、その人物が抱える未解決の課題を商品化することを提案。そうすることで、コンセプトが明確になり、高単価な商品が生まれると解説した。これらのステップを踏むことで、停滞したビジネスを再び成長軌道に乗せることができると、動画を締めくくった。